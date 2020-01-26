亞洲航空開餐廳！專賣「陸地乘客」飛機餐　濃濃東南亞風味

▲亞洲航空開設專賣「飛機餐」的餐廳。（圖／翻攝自Santan官網）



記者張方瑀／綜合報導

乘客對於「飛機餐」的評價大多褒貶不一，甚至很少給予好評。不過，亞洲航空（AirAsia）卻對自家的飛機餐超有信心，甚至直接在吉隆坡開了專門賣飛機餐的餐廳，希望能夠讓「陸地上」的民眾，也能夠品嘗飛機餐的美味。

亞航去年12月在吉隆坡開設了一間名為「Santan」的餐廳，提供各種亞航飛機上的經典馬來套餐，例如椰漿飯（nasi lemak）、沙嗲（satay skewers）與仁當（Beef Rendang，又稱巴東牛肉）。除此之外，亦有來自亞航不同航點的特色餐點，如海南雞飯、菲律賓烤雞（chicken inasal）與越南河粉。

所有菜單都流露出濃濃的東南亞風味，而餐廳內的餐點與飛機餐類似，但種類較多，且都是由五名主廚和烹飪學校的學生親自料理。餐廳經理Catherine Goh表示，他們很榮幸能將飛機餐擴展到新的市場，「除了和學校合作提供就業機會外，還能替在地的生產商提供農產品銷售管道。」

目前這間餐廳僅在吉隆坡開設，餐點價錢約在12馬幣至15馬幣（約台幣80元至110元）之間，預計未來也會在亞洲其他國家，甚至是歐美各國展店。