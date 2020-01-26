她捲入「小木屋槍戰」驚恐求援卻失蹤！2月後離奇陳屍積水中

▲美國47歲女子昆塔爾（Adrienne Quintal）被捲入小木屋槍戰卻失蹤，2個月後被發現離奇陳屍水中。（圖／臉書專頁Adrienne Quintal- Missing In Northern Michigan、免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國密西根州發生一起離奇案件，47歲女子昆塔爾（Adrienne Quintal）凌晨2時30分打電話給家人，表示自己身在家族擁有的鄉間小木屋裡，外頭有2名男子不斷朝屋內開槍，請求幫忙報警，但卻從此失蹤。她的遺體2個月後於木屋附近被尋獲，泡在3英尺（大約90公分）的水中，身上沒有明顯外傷，死因成謎。

CNN報導，案件發生於底特律西北方小鎮奧納（Honor）的一間小木屋。單親媽媽昆塔爾2019年10月17日凌晨2時30分打電話給家人求救，說自己被困在屋裡，外面有2名男子不斷朝著室內開槍。警方抵達案發現場，卻不見女子蹤影。

根據本西郡（Benzie County）警長辦公室，警方在小木屋內發現許多彈殼，窗戶上也有彈孔，顯示有人從室內向外開槍。此外，昆特爾的個人物品全都丟在原地，包括手槍、手機、汽車與錢包，但沒有任何流血或受傷的跡象。

Her body was discovered Saturday near a dam roughly 300 yards from the cabin she vanished from on Oct. 17. 由 New York Post 發佈於 2019年12月24日 星期二

檢調單位與家屬立即展開尋人行動，甚至出動警犬搜救隊，卻因淹水問題無法徹底搜索。警方12月23日證實，家屬21日乘著獨木舟外出尋找，終於在小木屋附近一處3英尺深的水中發現昆特爾遺體。

根據《紐約郵報》，昆特爾的遺體沒有任何外傷，也沒有遭謀殺的跡象。副警長羅沙（Kyle Rosa）表示，沒有任何證據顯示「任何人在外頭朝她開槍，或者做了任何（在電話中）被描述的事情。」《底特律自由新聞》（Detroit Free Press）報導，女子失蹤前幾個月，頭部曾經受創，雖然警方仍在等待毒物檢驗報告，但他們與家屬都猜測，女子的死因可能與那次傷勢有所關連。

昆特爾的姊姊布萊森（Jenny Bryson）向WWTV表示，「做為一家人，我們找遍所有可能性，到處尋找她……我們對於搜索行動沒有正面的結果感到心碎。」

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