快訊／初一大樂透2.4億一注獨得！春節大紅包31人抱走100萬

▲大樂透初一報喜！2.4億頭獎一注獨得，獎落台東「鑫富發彩券行」。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者柯沛辰／台北報導

大樂透2.4億頭獎25日一注獨得，獎落台東「鑫富發彩券行」。春節大紅包9中6部分，今晚一共開出37組，總中獎注數46注，其中31組獨得100萬元獎金，4組兩注均分各得50萬元，1組三注均分、1組四注均分。明晚初二26日將繼續加開9個獎號，對中任6個號碼就有機會抱走百萬獎金。

大樂透25日晚間開獎，獎號05、13、16、31、41、45，特別號09，頭獎2.4億元一注獨得，獎落台東縣台東市豐田里中興路四段666號1樓「鑫富發彩券行」。

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初一春節大紅包加開號碼為05、11、12、16、19、27、39、40、43，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。

▲大樂透一注獨得，獎落台東。（圖／台彩，下同）

台彩加碼春節大紅包，從1月23日小年夜起至2月2日， 大樂透連續11天開獎，每次加開9個號碼，只要對中6個號碼，即有機會獲得100萬元紅包，活動期間有360組百萬大紅包，直到2月7日或提前送完為止。

目前已送出91組大紅包，如果1月27日360組百萬大紅包未全數送出，1月28日起將繼續加開9個獎號，直到360組獎金全數送出或2月7日活動截止。

▼春節紅包對中組數。

▼春節紅包開出商店。

▲台彩春節加碼行事曆。（圖／台彩）