快訊／習近平親自主持防疫會議　黨中央成立應對疫情工作小組

記者柯沛辰／綜合報導

中共中央政治局常務委員會25日召開會議，研究新型冠狀病毒肺炎的疫情防治工作，並由中國國家主席、中共中央總書記習近平主持。

▲中共黨中央成立應對疫情領導工作小組，習近平親自主持防疫會議。（圖／翻攝CCTV+）

武漢市1月23日凌晨開「封城」第一槍，宣布為全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，切斷病毒傳播途徑，全市公車、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營，機場、火車站暫時關閉，市民若無特殊原因不要離開；目前武漢市計劃6天內蓋出一間收治武漢肺炎的專門醫院。

武漢市新冠肺炎防控指揮部說明，為了加強對武漢肺炎患者的救治，將在武漢市蔡甸區建設面積達2.5萬平方公尺的專門醫院「火神山醫院」，可容納1000張床位，將在2月1日完工，2月3日投入使用。

不過，考量到「火神山醫院」的1000個床位不夠用，武漢市防疫指揮部25日下午3點半再度舉行調度會，決定在「火神山醫院」旁邊、2月5日前再建成一所「雷神山醫院」，新增床位1300張。

截至25日中午，已有16城市封鎖，影響將近5100萬人，分別是武漢（1100萬人）、鄂州（107萬人）、仙桃（156萬人）、枝江（55萬人）、 潛江（96萬人）、黃岡（750萬人）、赤壁（53萬人）、荊門（300萬人）、 鹹寧（253萬人）、黃石（268萬人）、當陽（56萬人）、恩施（80萬人）、孝感（530萬人）、宜昌（416萬人）、隨州（221萬人）、荊州（641萬人）。