7隻「活灰幼鼠」盤上蠕動！他夾起沾醬「直送嘴」　大啖後爽笑比讚

▲藍衣男大啖活生鼠。（圖／翻攝自推特／Lord Ashcroft）

記者黃心瑀／綜合報導

繼蝙蝠料理之後，近日網上又出現一道極具爭議的中國菜，這道菜的菜名叫做「三吱兒（Three Squeaks）」，而料理的實體竟然是「正在蠕動的小老鼠」，據悉此種菜餚雖然已經被中國被禁止，但是在一些餐館仍能找到，並在廣東省各地受到歡迎。

隨著武漢肺炎的疫情擴散，常被用來當作食用料理的「野味」，被認為就是源頭之一。根據《太陽報》、《每日郵報》等外媒報導，近日一則讓人震驚的影片在網路上流傳，一名中國男子坐在桌前，手上拿著一杯類似白酒的飲品，而他前面放著的「灰色料理」，竟是一隻隻幼小的老鼠，仔細聽還能依稀聽見蠕動老鼠發出的微弱吱吱聲。

從影片中可以看到，男子先是喝了一口酒，隨後用筷子將一隻幼鼠夾起，沾了一旁的醬汁之後直接放入嘴裡品嚐，不久後用雙手大大比出「讚」的姿勢，表現出這道菜有多美味。

據悉，「三吱兒」這道菜最早見於唐代的記載，料理就是以剛出生的活老鼠為主，菜名的來源則是因為活老鼠被用筷子夾住時，會先發出一聲「吱」叫聲，這是第一聲，再把老鼠沾上調味料時，又會發出另一聲「吱」叫，最後被放入口中時又會再「吱」叫一聲，因此得名。

報導中指出，自從武漢爆發新型冠狀病毒後，許多人將中國人食用野味的行為，與該疾病聯繫起來，更是繼先前的蝙蝠湯之後，又有另外一道「野味菜餚」受到抨擊爭議。