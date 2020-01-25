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《刺胳針》：武漢肺炎親人傳染率達83％　「人傳人」類似SARS

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▲因應武漢肺炎，北京機場許多旅客戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲因應武漢肺炎，許多人都戴上口罩自保。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴大！香港一名醫學專家在研究深圳一家6口病例後，24日在國際知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet Journal）上發表論文指出，新型冠狀病毒在親屬間傳染率十分高，這個家庭在6名成員中，就有5人確診，致病率達83％，且其中還有1名成員並無前往武漢，只是與另4名成員有所接觸就被感染。

《刺胳針》的研究論文指出，這一家6口在2019年12月29日到過武漢，2020年1月4日返回深圳後幾天，就有5人確定感染新型冠狀病毒。不過其中1名成員並未前往武漢，只是與其中4名接觸幾天後，就被該病毒感染。這6人雖有2人曾經去過武漢的一家醫院，但都沒有參觀過包含華南海鮮批發市場在內的市場，也沒有餐廳吃到「野味」，更沒有與動物有任何接觸。

這個6口家庭的年紀從10歲到66歲，其中除了10歲的小孩外，其他5人在彼此接觸後的3天到6天內出現了發熱、腹瀉及呼吸道相關症狀，並在症狀發作後的6天到10天前往香港大學深圳醫院就診。

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲武漢肺炎疫情持續延燒。（圖／路透）

這個研究可以看出三種情況，第一種是最為可能的，應該是他們在拜訪親戚時從武漢醫院感染，並傳播給其他人；第二種的機率較小，是從親戚身上感染，並在返回深圳後傳染給他人；第三種則是被一個未知的共同來源感染，並在回深圳後傳染給別人。因此論文指出，這種新型冠狀病毒的確有在醫院、家庭和不同地區旅客間人傳人的現象。

目前病毒學雖尚未證實，但他們很可能是在醫院或社區被感染，曾至武漢醫院就診的患者也很可能在症狀發作之前就具有傳染性，因為患者很可能正在散發尚未有症狀的病毒。

武漢所爆發的新型冠狀病毒類似於2003年在廣州爆發的SARS，武漢不但是湖北省的首都，還是中國中部的交通樞紐，加上最初的兩次疫情都與市場有關，因此人與人之間的傳播確實是有可能的，因此在接觸患者後，即便尚未有病徵出現，仍應隔離監測，以防止尚未有症狀的病毒繼續散播。

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