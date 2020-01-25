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防武漢肺炎擴散！菲律賓下令「分三天」遣送近500名武漢旅客回國

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▲▼菲律賓機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓分三批遣返近500名武漢旅客。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

武漢肺炎蔓延之際，菲律賓民航官員今天表示，將於24日、25日和27日，分3批送返近500名來自武漢的旅客。

菲律賓23日宣布無限期停飛往返武漢航班，但135名來自武漢的旅客封城前抵菲，包括早前到達者，有近500人從武漢到達卡利波（Kalibo）國際機場。

有線電視新聞網（CNN）菲律賓台報導，菲律賓民航委員會執行長阿西亞（Carmelo Arcilla）表示，雖然武漢已封城，菲律賓皇家航空和菲律賓泛太平洋航空仍將把這些旅客送回武漢。

阿西亞說，因為這些旅客是武漢居民，航空公司有權送返。

卡利波機場是進出菲國觀光勝地長灘島（Boracay）主要門戶，中國是菲律賓第2大旅客來源國，去年1到10月有149萬9524人次中國旅客訪菲，2018年有125萬5258人次。

長灘島所在的阿克蘭省（Aklan）衛生官員庫仲（Cornelio Cuachon）表示，135名昨天抵菲的武漢旅客未出現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）病徵，未被隔離或送醫。

他說，感染新型冠狀病毒症狀包括發燒、咳嗽、感冒、呼吸困難和呼吸急促。病毒存在潛伏期，外籍旅客，尤其來自中國的，若罹患流感或其他呼吸道疾病須就醫。

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