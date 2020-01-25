LIVE／台灣確診3例武漢肺炎　疫情指揮中心14:00說明最新病況

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大陸武漢肺炎疫情嚴重，台灣24日再度確診2例，分別為50多歲中國籍女性及50多歲男性國人。根據疾管署掌握，兩案密切接觸者總計30人，其餘相關接觸者疫調中，將持續進行主動健康監測。中央流行疫情指揮中心今（25）下午2時將召開記者會，明說最新狀況。

▲疾管署副署長莊人祥。（圖／記者呂佳賢攝）

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截至24日下午4時，國內嚴重特殊傳染性肺炎新增35例通報，截至目前共通報168名嚴重特殊傳染性肺炎個案，檢驗結果為3名確診，首例於21日已公布、42名排除、23例初驗陰性、其餘仍待檢驗。

中央疫情指揮中心宣布「放寬通報定義」和「公費抗病毒藥物」用藥。疾管署副署長莊人祥指出，通報定義以前是發燒「和」急性呼吸道感染，現在是發燒「或」急性呼吸道感染就符合通報定義，而在公費抗病毒藥物方面，只要是類流感病人到醫療院所，經醫師臨床評估確定相關症狀，不管任何國籍都提供公費抗病毒藥物。

▲疾管署先前派醫師專家前往武漢實地訪查。（圖／記者屠惠剛攝）

指揮中心持續統籌整合各部會資源與人力、加強國際機場、小三通港埠檢疫措施及民眾之風險溝通與衛教宣導，並確保防疫物資整備，以防供應短缺或哄抬之相關假訊息發生，降低民眾恐慌，另針對醫療院所感染管制預作規劃、演練等，減少疫情對國內的衝擊。

指揮中心再次呼籲，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

民眾近期前往中國大陸時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。