境外首例！越南病例父傳子…世界衛生組織證實：武漢肺炎會「人傳人」

▲武漢肺炎已出現人傳人病例。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

武漢肺炎蔓延東南亞，越南衛生部證實境內確診2起病例，患者均為中國人且具有父子關係。而世界衛生組織也在24日表示，這起案例顯示病毒會「人傳人」。

越南衛生部23日指出，境內首次發現2起武漢肺炎病例，且病患為父子關係，是由自武漢返國的父親，傳染給在越南工作的兒子，目前兩人皆在胡志明市大水鑊醫院（Cho Ray）接受隔離治療。越南衛生部副部長阮長山（Nguyen Truong Son）當時指出，這就是疫情嚴重，並可以在人與人之間傳播的證據。

WHO reports human-to-human infection outside China https://t.co/NUCGbpfBEp — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 25, 2020

世界衛生組織（WHO）24日在疫情報告中確認，這起病例證實了病毒可以在人與人之間傳播，並警告，新型冠狀病毒可以透過直接接觸傳染，也有可能向SARS和MERS一樣，透過打噴嚏、咳嗽進行飛沫傳染。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）22日才在記者會上表示，尚未有證據指出武漢肺炎在中國境外會人傳人，因此中國新型冠狀病毒疫情並不構成國際公共衛生緊急事件（PHEIC）；僅評估，疫情在中國爆發風險為「極高」，在區域和全球範圍內爆發風險則為高。

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