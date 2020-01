美國太空軍徽誌神似《Star Trek》再掀話題！　當年「蘇魯」回應了

hmmm that has to be a copyright issue lol, I mean come on pic.twitter.com/QSTBejx9Fd

記者詹雅婷/綜合報導

美國六個軍種太空軍日前公布「太空迷彩」制服款式,引發外界一陣吐槽,如今總統川普透過推特釋出新LOGO,但其圖樣與1960年代美國影集《星際爭霸戰》(Star Trek)之中「星際艦隊」(Starfleet Command)的徽誌極為類似,再度引起網友熱烈討論。

綜合美聯社、BBC報導,太空軍的徽誌是把美國空軍太空司令部的圖樣再修改,加上藍色地球與白色箭頭,中間寫著代表2019年成立的「MMXIX」,環狀上方寫著「美國太空軍」(United States Space Force),下方則是「空軍部門」(Department of the Air Force)。

▲美國太空軍的新徽誌。(圖/路透)

美國總統川普透過推特提到,「在與我國偉大的軍事領袖、設計師等人諮詢後,我很高興向大家介紹美國太空部隊的新LOGO,我們偉大的第六個軍種!」

不過,在徽誌公布後,部分網友認為,這與《星際爭霸戰》影集的徽誌相當雷同,就連飾演《星際爭霸戰:原初世代》(Star Trek: The Original Series)主要角色企業號舵手「蘇魯」的日裔演員喬治武井(George Takei)也透過推特做出巧妙回應,直說「我們希望能拿到一些版權收入」,似乎是在暗諷抄襲。

▼太空軍前身為1982年成立的美國空軍太空司令部。

Well, you better call the Air Force, they’ve been using this one for years.... pic.twitter.com/B7DSWT1OIk