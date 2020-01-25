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確診人數僅5％！研究預測：10天後武漢27萬人染病　2021年全球6500萬人亡

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▲▼武漢肺炎,北京地鐵站。（圖／達志影像／美聯社）

▲出入北京地鐵站須接受體溫測量。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

武漢肺炎疫情不斷擴大，截至25日早上，累計確診人數達1287人，造成41人死亡。不過，有研究指出，這個數字僅反映了5％的實際感染者，透過預測模型，10天後武漢的感染人數恐達27萬人；另外，更有學者大膽預測，在2021年4月，蔓延全球的新型冠狀病毒疾病，可能會造成6500萬人因此死亡。

根據《Business Insider》報導，美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）科學家透納（Eric Toner）曾做出「冠狀病毒感染」預測模型，假設一種起源於動物的冠狀病毒在去年10月爆發，推斷在今年4月全球都會出現病例，到了2021年4月，可能會造成6500萬人因而死亡。

透納表示，這個模擬病毒對現存的所有疫苗都有抗藥性，比SARS更致命，卻跟流感一樣容易傳染，種種特點都跟武漢肺炎相符，「我們無法確認這種病毒的傳染性有多強，只知道它開始在人與人之間傳染。」透納強調，受影響的不僅是人類的健康，對經濟、社會都會造成衝擊，「我們生活在一個傳染病的時代，它就是我們世界的一部份。」

▲▼武漢肺炎,日本中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲春節出遊、返鄉人潮讓疫情更難控制，圖為日本中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

另外，英國蘭卡斯特大學（Lancaster University）、格拉斯哥大學（University of Glasgow）以及美國佛羅里達大學（University of Florida）的學者共同發表的論文指出，目前的確診病例僅能反映出5％的實際染病人數。

根據研究，武漢肺炎的傳染力驚人，1人確診可傳染多達4人，潛伏期在3到6天之間，必須控制72％至75％傳染個案，才有辦法減緩病毒蔓延。

研究結果指出，2月會有更多中國城市爆出疫情，國外的病例也會激增，「我們的模型預測，到了2月4日，光是武漢的感染人數就會達到13萬至27萬人之間。」另外，因為春節返鄉、出遊人潮的影響，上海會有至少900人染病，北京也會有超過780例。

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