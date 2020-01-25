打臉川普！五角大廈：伊朗空襲後　34美軍患創傷性腦損傷

▲襲擊事件發生後，美軍人員檢查基地受損情況。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部今天指出，伊朗本月稍早針對伊拉克境內一個軍事基地發動空襲後，有34名現役軍人被診斷患有創傷性腦損傷，目前有17名已經返回崗位，18人必須後送到德國的醫療中心，送往德國的其中8人已經轉往美國。

美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，伊朗本月發射10多枚飛彈攻擊美軍駐防伊拉克基地，目前有34名現役軍人被診斷患有創傷性腦損傷，其中17人確認無礙已返回服役崗位，而有18人被送往德國蘭茨圖爾地區醫療中心（Landstuhl Regional Medical Center），五角大廈也證實，18人中有8人再被轉送回馬里蘭州沃爾特-里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）。

一般腦損傷的病情不會在第一時間出現，諷刺的是，美國總統川普曾經在攻擊發生後表示，沒有美國人在這場襲擊事件中受傷或喪命，淡化了伊朗攻擊造成的損害。而川普在世界經濟論壇接受媒體訪問時表示，「我有聽說他們頭痛，還有一些其他狀況，但我想說的是，我可以告訴大家，這不是很嚴重。」

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