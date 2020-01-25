解決武漢肺炎！美國開始研究疫苗　CNN：預計1年多完成

▲武漢站。圖為2018年7月拍攝。（圖／Arnie97 @wiki CC BY-SA 4.0）

記者黃君瀚／綜合報導

中國境內的武漢肺炎（2019新型冠狀病毒，2019-nCOv）案例迄今已出現1287個確診病例，奪走41條寶貴性命。CNN記者在封城前實地走訪武漢，帶來第一手的直擊觀察，同時提到美國衛生研究院（National Institutes of Health）已在研發疫苗，預計1年多的時間可以完成。

美國《有線電視新聞網》（CNN）採訪團隊21日起待在武漢，走訪了車站、市場等地，記錄了疫情爆發後這座1100萬人口城市的美麗與哀愁，直到中國政府23日宣布封鎖當地交通，採訪團才及時逃離回到北京。

CNN在影片中提到，美國衛生研究院正針對武漢肺炎病毒研究免疫抗體，不過可能需要1年多的時間。

本站新聞〈全力開發「武漢肺炎」疫苗！預計今夏臨床實驗〉報導，目前武漢肺炎無疫苗可打，也沒有抗病毒治療方法。美國生技公司Moderna首席執行長班賽爾（Stephane Bancel）告訴法新社，計劃在波士頓的工廠開發疫苗，預計今年夏天之前進行臨床試驗；不過他也強調，在一般的狀況下，開發傳統疫苗需要兩到三年的時間。