「武漢如死城、商家被搶空！」法乘客趕上返家末班機：才到機場軍人就來

▲武漢肺炎全球擴散。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

中國湖北省武漢市爆發「新型冠狀病毒」肺炎擴散，法國出現3起確診病例，病毒入侵歐洲。趕在武漢封城之前搭上返家末班機的法國人形容，當地幾乎成了死城。

法國今晚公布確診3起新型冠狀病毒肺炎病例，3人近期都去過中國，均已被隔離。這是歐洲首度確認出現這種新型肺炎病例。

法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）先是在記者會中表示，已有兩起確診病例，稍晚又在聲明中宣布出現第3起，患者是前面兩起病例之一的親戚，她預料法國將出現更多病例。

這種起於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）的肺炎於去年12月在武漢爆發，疫情逐漸蔓延，湖北省多地封城，限制大眾運輸，並暫時關閉機場、火車站等離開當地的通道，數家航空公司也暫停飛往武漢的航班。

法國新聞電台（franceinfo）報導，一架從武漢飛往巴黎的法國航空班機於昨天抵達巴黎戴高樂機場（CDG），戴著口罩的乘客們鬆一口氣說：「這是最後一班飛機，搭不上就沒得搭了。」

法國新聞電台訪問在寶獅雪鐵龍集團（Groupe PSA）工作的菲力普（Philippe）與妻子維若妮可（Veronique），他們一起在武漢生活。

維若妮可表示：「我們這班飛機沒有客滿，因為大家上不了機，我想機場在我們（抵達）之後半小時就關閉了。軍方在我們進入機場之後就來了，其他人沒辦法再登機。」

菲力普說，所有在當地的法國人都只想著一件事，「就是在封城前離開武漢」；他們描述，當地道路封鎖，大家動彈不得，高速公路收費站也關閉。

菲力普表示，「（武漢）幾乎成了死城，商家都被搶空了」，據他觀察，當地有物資短缺問題，「中國人和法國人都買了很多補給品，準備在家窩個兩週時間，或者窩個3週」。

報導還提到，這些旅客在武漢機場有經過感溫攝影機監測，但戴高樂機場「什麼措施都沒有」，菲力普說：「我有可能發燒到攝氏40度、被感染，卻沒人理。」

同機旅客皮耶（Pierre）也認為，「這很令人擔心，我沒有症狀，我運氣好，但誰知道」，畢竟病毒潛伏期有14天，很難肯定自己身上沒帶病毒。

這些旅客抵達法國後，都填寫了表格，留下姓名、住址、電話、電子郵件等資料，以待必要時追蹤。

法國出現確診病例前，LCI電視台也報導，當義大利、英國等國家開始留意入境旅客身體狀況，法國卻未針對來自中國的班機採取特殊預防措施，僅在機場貼出告示，提醒旅客勤洗手、不要接觸動物。

布辛當時解釋，這是因為特殊預防措施不在世界衛生組織（WHO）建議範圍內。