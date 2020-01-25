2020最強轉運年！4生肖抓住「財運關鍵點」...將可翻身12年

▲鼠年是12生肖第一順位，是大破大立之年。

圖文／鏡週刊

鼠是12生肖第一順位，專家說，這一年只要做對努力，有機會旺12年。至於如何做對努力？不論什麼生肖，儲備貴人籌碼是第一，其次針對12生肖也有相對應的投資方向。而整體來說，今年想要數錢數不完，易經財經專家陶文卜卦分析，傳產概念股最值得關注，是長線保護短線的一年。

「鼠是大破大立之年，是非常棒的轉運年，但競爭也相當激烈，一定要有規劃，按部就班地執行，最好的努力方向是壯大自己，並幫助他人。」嫻熟東方易經、天象，更身兼報社股市黃曆、雜誌易經論股專欄主筆的陶文興奮地說。

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七赤破軍星 大好大壞

陶文分析今年有3大特殊點：一是鼠年為12生肖第一順位，代表這一年只要做對努力，就有機會旺12年；二是超過700年才有一次的「四星連結」（火星、木星、土星、冥王星）出現在摩羯座，讓這一年成為典型的翻轉年，廣結善緣、向上締結，就能朝好的方向翻轉；三是九星風水學術中的「七赤破軍星」進入領導位置，因此今年不是大好就是大壞。

既然是大破大立之年，若能先預測投資風向，並選在對的時機點進出場，向上翻轉勢在必行。「回顧2019年，可明顯感受到政治對經濟的影響。川普只要在推特說個話，股票就大漲或大跌，這種現象今年上半年還會出現。」陶文解釋，四星連結代表政治將持續影響經濟表現，但這種天象所釋放的相對磁場以正面居多。

▲陶文從天象分析，四星連結代表今年政治影響經濟表現的氣氛濃厚。

台股坤為地 橫盤整理

針對今年美國的經濟，陶文占得「天澤履」卦象，同樣代表政治影響經濟氣氛濃厚，但消費驅動能量依舊活絡，「即使汽車與房地產買氣稍降溫，保守中依舊樂觀，下半年會比上半年要好。」

反觀，美股卦象為「山澤損」，「代表減損，美股在今年容易出現修正走勢。」陶文預估，美股會先上漲後出現修正，整體震盪走弱。「不過卦象中的支撐力道依舊有力，因此重挫機率不大。」陶文指出，美股高點會出現在第一季，第四季有機會出現低接契機點。

▲陶文預測，美股高點將落在第1季，而第4季有機會出現低接契機點。（東方IC）

2019年台股表現強強滾，金鼠年是否也會讓投資人數錢數不完？陶文占得「火水未濟」，是2020年台灣國運卦象，隱含對立與撕裂將繼續。但台灣經濟為「離為火」卦象，代表即便國際財經趨勢發展不理想，台灣經濟也有異軍突起的發展。

「台股大跌不容易，2020年會是橫盤整理的一年。」以台股而言，陶文占得「坤為地」卦象，代表穩健。「內需概念股很有機會，因為坤為地，和傳統、生活、通路、資產股有關。」陶文提示，多空架構雖傾向多方，但空方依舊動作頻頻，「今年將是以長線投資保護短線投資的一年。」陶文並透露，台股高點會出現在第一季，低點位於第三季，「最終會呈現微笑曲線，建議第三、四季可逢低布局加碼。」

美元仍強勢 黃金震盪

至於驅動全球的另一大經濟體—中國，陶文占得「澤火革」卦象，「代表改革、革除，美中貿易戰未必會拖垮中國經濟，預估中國政府會祭出相應改革，但預測經濟成長率恐破6見5。」

陸股方面，陶文也占得往下剝落的「山地剝」卦象，「經濟是變革、股市是剝落，可預見2020年對中國來說是辛苦的一年。」他分析，陸股空方氣盛欺壓多方，「預估陸股盤勢會呈現開高走低模式，春天交易活絡，高點易出現在第二季，低點在第四季。」

美中貿易戰雖暫時停火，但雙方彼此的歧異仍在，難保又再度引爆戰火，人民幣貶值壓力大，2019年相對弱勢，今年走勢能否出現轉折？陶文占得「火風鼎」卦象，「貶值是中國因應貿易戰造成損失祭出的對策，預估今年有機會朝7.2元邁進。」他坦言，自己定期定額投資人民幣基金8年，「我還是長期看好中國內需與人口紅利優勢，但如果現在想投資的人要小心，別投入太多資金在人民幣上。」

▲美元強勢主流地位不變，仍可操作買賣。

相對於人民幣，美元的「山火賁」卦象顯得強勁，即便如此，陶文提醒，「趨勢雖向上，但易衝上高點後又回檔修正。」他表示，美元強勢主流地位不變，仍可操作買賣。

至於原物料市場，2019年表現最閃耀奪目的應屬黃金，今年還會保有這樣的好成績嗎？陶文占得「火天大有」卦象，代表豐碩，「黃金有機會續強，不過高檔震盪的現象會十分激烈。」他提醒，尚未進場的投資人，恐怕不容易獲得像去年一樣的漲勢。

▲黃金有機會續強，但從卦象來看，高檔震盪十分激烈。

龍狗正財旺 鼠豬遇劫

了解投資市場的預測後，個人的財運也很重要，到底哪些生肖在財運上特別具有優勢呢？「今年財運最強的有4個生肖：牛、龍、羊、狗，其中牛與羊屬偏財運旺；龍與狗屬正財旺。」反觀鼠 、豬五行屬水，要特別防範劫財，「被借錢時要懂得拒絕，投資理財也別人云亦云、聽信明牌，須深思熟慮再做決定。」陶文提醒。

「庚子金鼠年最需要的是團隊合作，經營人脈格外重要，因此不管什麼生肖都要廣結善緣，儲備貴人籌碼，才能從今年開始興旺12年。」陶文強調，想要擁有好運勢，最好的策略就是先成為別人的貴人。

12生肖金鼠年投資運勢

鼠：鎖定儲蓄型概念標的

劫財星氣勢明顯的流年，應當謹慎理財。安太歲是必須，但也不用擔心，因為太歲之年，氣勢旺盛，人際關係磁場格外活躍。

投資方向：投資宜長不宜短，傳產與儲蓄型概念標的值得關注，海外投資需專家指點，若有意換屋或購屋，今年是理想的進場年。

幸運顏色：紅色、芥末黃、粉綠

牛：瞄準傳產與消費性電子

財利運勢旺盛，今年會有許多學習與開發商機的機會，若好好行銷，可望獲得超出預期的收穫。但要注意「財多身弱」，健康需要維護、別累過頭。

投資方向：財富以秋冬為盛，但夏天就該布局。傳產、通路與消費性電子類股是財利標的。

幸運顏色：紅色、紫色、黃色、駝色

虎：購屋換屋可考慮進場

規劃好理財策略與投資目標，既順了財神爺的美意，也旺了自己的荷包。理財方面要妥善規避風險，但過度謹慎又會錯失良機。

投資方向：宜將目標聚集在保守型標的上，如儲蓄型類股。有意購買屋宅或換屋的虎族，今年是理想的進場年。

幸運顏色：芥末綠、粉紅色、淡黃色、棕色

兔：關注民生消費概念股

幸福指數高，但財利運勢能量卻不理想，容易誤判而遭受損失。這樣的流年不適宜進行事業大改造，重大投資應仔細評估。

投資方向：財利運勢以秋冬為佳，春天可望借力使力，夏天容易犯錯而損失。民生消費型概念股值得關注，有意購屋的人可進場賞屋。

幸運顏色：粉綠、紅紫色、黃色

龍：買房有助提升資產部位

「財源吉星」與「財祿吉星」同步運作，將是生財有道之年。但財富來得快，去得也快，務必尋找將錢儲存起來的標的或方法。

投資方向：有意購屋、換屋的龍族，2020年是理想的執行年，表面上因貸款而讓負債增加，事實上資產部位卻明顯提升。

幸運顏色：紅色、紫色、黃色、綠色

蛇：長抱通路與通信概念股

本命偏財運不缺，只是等待開發。今年是實現斜槓人生的好流年，就像建立多個渠道一般，錢財才有機會湧現。

投資方向：財運以秋冬為盛，春天布局，夏天宜謹慎理財。不動產是理想標的，通路與通信概念股值得長線投資，短線財利在避險概念股。

幸運顏色：水晶綠、紫色、黃色

馬：投資求財短線為佳

「捉龜走鱉，顧此失彼」是馬兒今年的財運寫照，不代表不理想，但運作與掌握的難度高。建議多用綠色元素來化解沖太歲。

投資方向：投資求財以短線為佳，國際財經動向是重要依據，通訊概念股值得長線持有，購買屋宅有機會提升資產部位。

幸運顏色：紅色、紫色、粉綠

羊：消費型高科技概念股利財

有利可圖的一年。經營事業的羊族，今年值得執行的旺財策略是創新和多元投資，原本只是天馬行空的想法，有機會引領市場風潮。

投資方向：財運以秋冬為旺，春天就需要開始布局，夏天檢視並調整策略，消費型高科技概念股是理想標的。

幸運顏色：綠色、紅色、紫色、黃色

猴：關注網通及5G概念股

「太歲偏財源」，有許多創造財源的機會。對企業家而言，事業可多元延伸。但因流年財星氣勢不理想，建議隨時修正方法與策略。

投資方向：財運以春天為佳，夏天宜沉潛，秋天掌握投資機會，冬天進場加碼，營造開春財富。網通、3C穿戴、5G概念股值得關注。

幸運顏色：藍色、黃色、芥末綠

雞：留意傳產和生活概念標的

典型的劫財年，需謹慎理財。但只要方法用對了，就可借助太歲力量，達到旺財旺運的效果。投資需要理財專家。

投資方向：股票投資建議保持紀律，設妥區間停損停利。整體財運以春天與冬天為佳，夏天與秋天謹慎為宜。傳產和生活概念標的值得關注。

幸運顏色：咖啡色、芥末綠、駝色

狗：欲購屋者可覓得吉屋好宅

生財有道，財利運勢亨通。在這樣的流年中，只要有想法與作法，就有機會營造預期中的財富。工作上有機會開創亮眼業績。

投資方向：傳產、通路、民生與儲蓄型概念股值得關注。有意購屋者，今年值得進場，可望覓得吉屋好宅。

幸運顏色：正紅、紫色、西瓜黃、駝色

豬：挑傳統通路投資最理想

劫財星氣勢旺盛，省下一元是一元。此時應該出現強迫儲蓄的念頭，但豬族需要的不是強迫儲蓄，而是選對標的或投資自我學習的機會。

投資方向：財利運勢以春天為旺，夏天見好便收，傳統通路與儲蓄型概念股是理想標的。

幸運顏色：粉綠、咖啡色、藍綠色、紫色

聚財盆擺西北方 財運旺旺來

最有效的聚財法是在家中擺放聚寶盆，「2020庚子鼠年，大財富星飛臨屋宅的西北方，換言之，西北方風水布局做得好，事業和財運都有機會獲得提升。」陶文分析。

大肚收口的陶土材質聚寶盆，旺財神效最顯著，盆內可放入168元、188元，或1,688元的硬幣。陶文指出，要包含最小到最大幣值的硬幣，1元、5元、10元、50元都要有，代表大小通吃。若有外幣投資，也可放入聚寶盆，免換算匯率，例如1美元、1澳幣都以1元計算。注意財不露白，因此聚寶盆最好放在櫃子內，或是加蓋。

紫南宮發財金這樣求

南投縣竹山鎮紫南宮供奉的主神土地公，求財特別靈驗，因此每年都有高達800萬人次前往參拜，發財金是當中最熱門的開運物。「有建商房子賣不出去，跟土地公求得600元發財金後，立刻出現大戶，一口氣買下6間，隔天建商就捧著60萬元來還金。」紫南宮主委莊秋安說，只要求財心術正，土地公都是有求必應。

莊秋安解釋，祈求發財金是心誠則靈，信眾必須虔誠地向土地公、土地婆焚香後再取筊，接著向土地公、土地婆行禮，告知姓名、住處與願望，最後再擲筊。第一次擲筊即獲聖筊者，求得600元發財金。若未獲聖筊，可再向土地公祈求並擲筊，如獲聖筊者，可求金500元，依次許願擲筊獲聖筊者，可求得400元、300元、200元、100元。求得發財金之後，要記得1年內回來還金，感謝土地公、土地婆保佑。



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