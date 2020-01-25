　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

行車糾紛！粗獷男「拿雪鏟」逼近前車　結局神反轉網狂讚：有種禮貌叫加拿大人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者曾筠淇／綜合報導

行車遇到糾紛，有些人情緒會失控。日前一則影片在網路上瘋傳，一名男子發生的行車糾紛，怒氣沖沖地下車手拿雪鏟走向前方車輛，原以為他要敲擊對方的玻璃窗，想不到結局卻超暖心。

日前在網路瘋傳一則行車糾紛影片，發生地點是在加拿大，從影片中可以看到，一名留著鬍子的男子氣沖沖的手拿雪鏟下車，直直走向前方車輛。外表粗獷的他，又手拿「武器」，讓人不禁擔憂，是不是因為行車糾紛的緣故，導致他將要大打出手。

▲▼ 0

▲男子手拿雪鏟向另外一輛車輛逼近。（圖／翻攝自YouTube／B.C.&Lowy）

這名男子走向對方車輛後，就舉起雪鏟，並將對方後車窗的積雪給仔細刮乾淨，然後走回自己的車上。上車後，這名男子還不忘碎念，「你現在看得到路了，傻蛋！」原來這名男子拿雪鏟是因為擔心對方的行車安全，暖心之舉讓不少人狂讚。

據悉，加拿大為了民眾的安全起見，會要求車輛的積雪一定要清理乾淨，否則就會收到罰單，而各省的罰款則各有不同，即便沒有明文規定，但車頂、車窗、前窗、後窗如有積雪，都很可能會被警方認為是不安全的。

這則暖心的影片也引來不少網友留言回應，「加拿大人：來，坐著，我幫你刮鬍子」、「這個禮貌到可以當台灣8+9的感化教材了」、「如果全世界都是加拿大就不會有戰爭了」、「我以為他是要打架，真不愧是加拿大」、「有一種禮貌叫加拿大人」、「在加拿大，這樣助人的事情經常發生」。

ET快訊
武漢6天要蓋出「肺炎專門醫院」　定名「火神山」1500人同時
神預言蔡英文當總統！南鯤鯓抽今年國運籤「下下籤」　詩句沒一句
快訊／春節紅包+1！統一發票11、12月千萬大獎號碼出爐
境外首例！越南病例父傳子…世界衛生組織證實：武漢肺炎會「人傳
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

妻離奇失蹤！詭夫向友人借電鋸…歸還驚見大片血跡殘留

土耳其6.8強震18死　多間房屋倒塌災情嚴重

19歲小哥遭惡霸「威脅丟出裸照」　苦笑要媽別擔心…最後竟房內尋短

防武漢肺炎擴散！菲律賓下令「分三天」遣送近500名武漢旅客回國

行車糾紛！粗獷男「拿雪鏟」逼近前車　結局神反轉網狂讚：有種禮貌叫加拿大人

全球確診破1300例　武漢肺炎疫情時序表一次看

境外首例！越南病例父傳子…世界衛生組織證實：武漢肺炎會「人傳人」

不斷更新／馬來西亞出現3例武漢肺炎確診！南北半球全失守　各國疫情一次看

18歲女大生課業壓力太重　父母急徵保母：誰來替她煮飯洗衣！

飛杭州航班「2人發燒」全機隔離！傳拒百名武漢人入境　新加坡回應了

小黑蛾停「慢慢鼻頭」超緊張　 鬥雞眼對望打招呼：你..你好！

發燒想硬闖！父母大鬧3小時 丟2小孩呆坐機場自行登機離去

過年最尷尬時刻！稱謂叫不出來　紅包要包多少?小孩與狗成救命草

苗栗人才知道！必吃6家巷弄美食 隱藏版滷臭豆腐...他讚：畢生最好吃

習近平春節談話向台港澳拜年 決戰脫貧攻堅全文未提武漢肺炎

小柴寶「過年穿棉襖」厭世秒石化 被空氣推倒奶音求：幫我脫掉啦

校園撩妹金句「火力全開」太害羞 我缺點你...他靦腆笑：這個很可以

整棟樓集合訂餐、順便幫跑腿　還原外送員荒唐事...網：辛苦了

泰BL劇《待到重逢時》教室初吻77秒　學長一撩定情：我不放你走！

Keanna浴室爆血休克臉色慘白癱倒 驚闖鬼門關影片曝！2勇消除夕搶命

防武漢肺炎擴散！菲律賓下令「分三天」遣送近500名武漢旅客回國

行車糾紛！粗獷男「拿雪鏟」逼近前車　結局神反轉網狂讚：有種禮貌叫加拿大人

全球確診破1300例　武漢肺炎疫情時序表一次看

境外首例！越南病例父傳子…世界衛生組織證實：武漢肺炎會「人傳人」

不斷更新／馬來西亞出現3例武漢肺炎確診！南北半球全失守　各國疫情一次看

18歲女大生課業壓力太重　父母急徵保母：誰來替她煮飯洗衣！

飛杭州航班「2人發燒」全機隔離！傳拒百名武漢人入境　新加坡回應了

4歲弟跨年前夕遭親爸勒頸致死！　狠父與妻分居「養不起2兒」釀悲劇

法國3例確診！武漢封城僑民受困　法外交部：派巴士撤離

狂殺5女被封「開膛手傑克」！他出獄再弒女傭女友　火車上狼狽遭逮

防武漢肺炎擴散！菲律賓下令「分三天」遣送近500名武漢旅客回國

《最後生存者》奪冠！Metacritic玩家票選「近十年最佳遊戲」

黃安爆去完武漢「發高燒回台就醫」！臉書打卡新竹…飆罵口罩禁止出口大陸：X媽的

全台走春兩天一夜住房提案　拜拜祈福、看燈會入住文青旅店

131萬年終獎金遭收回！老闆：不好意思發錯了！員工氣炸

過年買彩券兩大好康　可用悠遊卡買、中獎5000元以下可馬上兌換

春節拜年必知5大眉角！什麼都不吃、「當自己家」超失禮　

血一滴一滴流下來…男在父母面前自盡！雙親痛哭下跪：求求你不要

橘貓偷跑出門挨揍了！　被找到後「躲進爸爸衣服裡」好委屈

2019年度話題重機TOP 5！ SUZUKI「KATANA」只排第3

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

國際熱門新聞

肺炎確診人數僅5％　恐釀6500萬人亡

即／土耳其6.8強震　14死至少300傷

更新／大馬出現3例武漢肺炎確診

武漢慘淪「殭屍城」！民眾排隊就醫當場暈死路邊

壓歲錢破25萬PO網炫富慘被檢舉

即／武漢肺炎　美國確診第2例

法乘客搭返家末班機　形容武漢如死城

男友劈腿前女友　乳妹爆全臉整型

即／歐洲失守！　法國確診2例武漢肺炎

即／土耳其6.9強震　深度10公里

峇里島出現疑似病例　2陸童隔離

短髮櫻花妹「整形級剪髮」前後對比曝光網看傻

WHO：武漢肺炎會「人傳人」

135名「武漢旅客」抵菲全部遣返！

更多熱門

相關新聞

孟晚舟引渡聽證會　法官保留裁決

孟晚舟引渡聽證會　法官保留裁決

華為財務長孟晚舟的引渡聽證會23日結束，大法官宣布「保留裁決」，最終決定預計在4月判出。本次聽證會的重要關鍵在於，孟晚舟是否構成「雙重犯罪」，若最終法官裁定此案未達雙重犯罪標準，孟晚舟將能獲釋離開加拿大。

出生13天遭親媽狠咬　汪長歪成怪物

出生13天遭親媽狠咬　汪長歪成怪物

哈利到加拿大了　下機後靦腆微笑

哈利到加拿大了　下機後靦腆微笑

哈利已「飛到加拿大」與妻兒團聚

哈利已「飛到加拿大」與妻兒團聚

女王「幾乎見不到亞契」非常傷心

女王「幾乎見不到亞契」非常傷心

關鍵字：

暖新聞加拿大行車糾紛積雪鏟雪雪鏟

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna除夕凌晨大出血休克送急診　　

肺炎確診人數僅5％　恐釀6500萬人亡

武漢醫院影片曝！走廊3遺體蓋白布

疾管署說明女陸客處置　整團停止活動

武漢肺炎首名醫護死亡！湖北醫生年初一病逝

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

黃智賢痛批台灣「禁止口罩出口」泯滅良心

曾之喬新婚首放閃！除夕揪辰亦儒菜市場採買

試婚紗驚見「處女膜重建單」！男暴走飆罵：不結了

整窩只有一貓理他　收編後卻像故障了

吃愛滋藥見效！王廣發料最快4日後出院

挑刮刮樂「2大發財秘招」！達人曝：中獎率就有80％

辰亦儒許願40歲結婚成真了！2年前違抗母命不娶曾之喬

大年初一「12禁忌」藏恐怖詛咒

買雙B要百萬年薪網曝冤枉錢關鍵

更多

最夯影音

更多
小黑蛾停「慢慢鼻頭」超緊張　 鬥雞眼對望打招呼：你..你好！

小黑蛾停「慢慢鼻頭」超緊張　 鬥雞眼對望打招呼：你..你好！
發燒想硬闖！父母大鬧3小時 丟2小孩呆坐機場自行登機離去

發燒想硬闖！父母大鬧3小時 丟2小孩呆坐機場自行登機離去

過年最尷尬時刻！稱謂叫不出來　紅包要包多少?小孩與狗成救命草

過年最尷尬時刻！稱謂叫不出來　紅包要包多少?小孩與狗成救命草

苗栗人才知道！必吃6家巷弄美食 隱藏版滷臭豆腐...他讚：畢生最好吃

苗栗人才知道！必吃6家巷弄美食 隱藏版滷臭豆腐...他讚：畢生最好吃

習近平春節談話向台港澳拜年 決戰脫貧攻堅全文未提武漢肺炎

習近平春節談話向台港澳拜年 決戰脫貧攻堅全文未提武漢肺炎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面