土耳其6.8強震18死　多間房屋倒塌災情嚴重

▲土耳其6.8強震。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

土耳其東部艾拉齊省24日發生規模6.8地震，許多房屋倒塌災情嚴重，已知18人罹難，553人受傷，其中一棟倒塌建物中有30人受困。總統艾爾段指示3位部長前進災區。

「每日晨報」（Daily Sabah）網站報導，內政部長索魯（Suleyman Soylu）說，地震造成艾拉齊省（Elazig）和鄰省馬拉特雅省（Malatya）分別有13、5人喪生；這兩省分別有405、148人受傷。

他說：「我們正盡全力營救受困在一棟倒塌建物的30人。」

土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，有許多建築倒塌。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天凌晨推文說，已指示環境及城市化部長庫倫（Murat Kurum）、內政部長索魯（Suleyman Soylu）、衛生部長克扎（Fahrettin Koca）前進災區。他在另一則推文中說：「我乞求真主憐憫在地震中喪失性命的兄弟們，期盼傷者儘早康復。」

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述外交消息人士表示，希臘外長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）24日晚間致電土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu），就人員罹難致哀，並表達若有需要，希臘將協助救災。

▲▼多棟建築倒塌，警消搶救中。（圖／達志影像／美聯社）



包括愛琴海領海爭端、賽普勒斯島種族分裂等問題在內，土耳其和希臘兩個鄰國因為長達數十年的諸多議題而關係不睦，近期更因土耳其與利比亞簽署備受爭議的海上劃界協議，導致關係緊張。

這起地震發生於當地時間24日晚間8時55分（台北時間25日凌晨1時55分），震央在艾拉齊省錫夫里傑鎮（Sivrice）。AFAD表示，震源深度為6.7公里。

AFAD起初宣布地震規模為6.8，但是坎迪里觀測與地震研究所（Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute）後來將地震規模從最早測報的6.8下修為6.5。 土耳其所有媒體目前都報導，這是一起6.8強震。

▲土耳其強震許多人受困待援。（圖／達志影像／美聯社）



美國地質調查所（USGS）表示，這起地震規模為6.7，受地震波及的國家還包括敘利亞、喬治亞、亞美尼亞。

每日晨報網站報導，主震之後，艾拉齊省又發生多起餘震，規模介於5.4到3.3之間。

官方媒體土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）播出的畫面顯示，艾拉齊省省會艾拉齊巿災情慘重，許多建物倒塌。緊急和救災團隊出動怪手與卡車清理倒塌建物的瓦礫堆。今天凌晨1時左右，救災人員以接力方式從瓦礫堆中運出上頭放置一個黑色屍袋的擔架。先前公布的死亡人數可能增加。

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