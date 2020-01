川普讚中國疫情控制透明化：我要代表美國人民感謝習近平！

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

中國境內的武漢肺炎(2019新型冠狀病毒,2019-nCOv)案例迄今已出現1287個確診病例,奪走41條寶貴性命。談及武漢肺炎疫情,美國總統川普透過推特讚賞中方應對機制的透明度,「一切都會好起來的,我要特別代表美國人民感謝中國國家主席習近平!」

美國已出現第2例武漢肺炎確診病例,2人都曾去過武漢。首例為一名華盛頓州西雅圖患者,而24日的最新確診個案是名返回伊利諾州芝加哥的60多歲女性。就在美國疾病管制暨預防中心(CDC)宣布第2起確診個案後沒多久,川普就透過推特發文。

「中國在控制冠狀病毒疫情這方面已經非常努力,美國非常讚賞他的們努力及透明度」,川普提到,「一切都會好起來的,我要特別代表美國人民感謝中國國家主席習近平!」

據了解,德州23日也有一名自武漢返美的大學生出現類似症狀,目前正在確認當中。

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi!