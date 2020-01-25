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川普讚中國疫情控制透明化：我要代表美國人民感謝習近平！

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中國境內的武漢肺炎（2019新型冠狀病毒，2019-nCOv）案例迄今已出現1287個確診病例，奪走41條寶貴性命。談及武漢肺炎疫情，美國總統川普透過推特讚賞中方應對機制的透明度，「一切都會好起來的，我要特別代表美國人民感謝中國國家主席習近平！」

美國已出現第2例武漢肺炎確診病例，2人都曾去過武漢。首例為一名華盛頓州西雅圖患者，而24日的最新確診個案是名返回伊利諾州芝加哥的60多歲女性。就在美國疾病管制暨預防中心（CDC）宣布第2起確診個案後沒多久，川普就透過推特發文。

「中國在控制冠狀病毒疫情這方面已經非常努力，美國非常讚賞他的們努力及透明度」，川普提到，「一切都會好起來的，我要特別代表美國人民感謝中國國家主席習近平！」

據了解，德州23日也有一名自武漢返美的大學生出現類似症狀，目前正在確認當中。

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