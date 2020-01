快訊／土耳其6.8強震「14死至少300傷」　大樓扭曲倒塌…民眾遭活埋待援

▲土耳其強震造成14死、至少300傷。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉國吏/綜合報導

土耳其埃拉澤省(Elazig)東部城市錫夫里傑(Sivrice)當地時間24日晚間20時55分(台灣時間25日凌晨1時55分)發生規模6.9超淺層地震,深度僅10公里。強震讓當地許多民宅因此倒塌,至少14死、超過300傷。

據歐洲-地中海地震中心(EMSC)觀測,震央位置在北緯38.40度;東經39.10度,位於土國東南部,規模6.9、深度10公里。另外,美國地質調查局(USGS)觀測規模為6.7;中國地震台網觀測規模則為6.8。

▲▼土耳其強震造成大樓倒塌,救難隊進入搶救。(圖/翻攝自推特)

根據BBC報導指出,埃拉澤省內重要城市至少有4棟建築物倒塌,病有民眾被活埋在內。根據了解,目前已經造成14死、超過300傷。

據路透社報導,土耳其救援組織已經表示,正朝震央附近區域派出救援隊。鄰國敘利亞國營媒體報導,敘利亞境內多地也能感受到明顯震感;黎巴嫩媒體也稱,首都貝魯特也能感覺到搖晃。

