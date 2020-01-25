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快訊／土耳其6.8強震「14死至少300傷」　大樓扭曲倒塌…民眾遭活埋待援

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▲▼土耳其強震。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其強震造成14死、至少300傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

土耳其埃拉澤省（Elazig）東部城市錫夫里傑（Sivrice）當地時間24日晚間20時55分（台灣時間25日凌晨1時55分）發生規模6.9超淺層地震，深度僅10公里。強震讓當地許多民宅因此倒塌，至少14死、超過300傷。

據歐洲－地中海地震中心（EMSC）觀測，震央位置在北緯38.40度；東經39.10度，位於土國東南部，規模6.9、深度10公里。另外，美國地質調查局（USGS）觀測規模為6.7；中國地震台網觀測規模則為6.8。

▲▼ 土耳其強震。（圖／翻攝自推特）

▲▼土耳其強震造成大樓倒塌，救難隊進入搶救。（圖／翻攝自推特）

▲▼ 土耳其強震。（圖／翻攝自推特）

根據BBC報導指出，埃拉澤省內重要城市至少有4棟建築物倒塌，病有民眾被活埋在內。根據了解，目前已經造成14死、超過300傷。

據路透社報導，土耳其救援組織已經表示，正朝震央附近區域派出救援隊。鄰國敘利亞國營媒體報導，敘利亞境內多地也能感受到明顯震感；黎巴嫩媒體也稱，首都貝魯特也能感覺到搖晃。

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