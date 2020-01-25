快訊／土耳其發生「規模6.9」超淺層強震…深10公里　傳房屋倒塌

記者王致凱／綜合報導

土耳其當地時間24日晚間20時55分（台灣時間25日凌晨1時55分）發生規模6.9超淺層地震，深度僅10公里。

更新：據傳當地有多棟建築物受損、倒塌，但具體傷亡情況仍不明。社群網路上已經開始流傳多段影片，顯示有建築物遭震垮。

Video shows destruction in what appears to be Elazığ, Turkey after 6.8 magnitude earthquake hit the region. #Elazig - pic.twitter.com/hisCgbEERf — Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) January 24, 2020

據歐洲－地中海地震中心（EMSC）觀測，震央位置在北緯38.40度；東經39.10度，位於土國東南部，規模6.9、深度10公里。另外，美國地質調查局（USGS）觀測規模為6.7；中國地震台網觀測規模則為6.8。

據路透社報導，土耳其救援組織已經表示，正朝震央附近區域派出救援隊。鄰國敘利亞國營媒體報導，敘利亞境內多地也能感受到明顯震感；黎巴嫩媒體也稱，首都貝魯特也能感覺到搖晃。

▼土耳其東南部發生淺層強震，鄰國敘利亞也有震感。（圖／翻攝自USGS）

