快訊／土耳其發生「規模6.9」超淺層強震…深10公里　傳房屋倒塌

記者王致凱/綜合報導

土耳其當地時間24日晚間20時55分(台灣時間25日凌晨1時55分)發生規模6.9超淺層地震,深度僅10公里。

更新:據傳當地有多棟建築物受損、倒塌,但具體傷亡情況仍不明。社群網路上已經開始流傳多段影片,顯示有建築物遭震垮。

Video shows destruction in what appears to be Elazığ, Turkey after 6.8 magnitude earthquake hit the region. #Elazig - pic.twitter.com/hisCgbEERf