妻離奇失蹤！詭夫向友人借電鋸…歸還驚見大片血跡殘留

圖文／CTWANT

日前在美國奧勒岡州（Oregon）驚傳一起驚悚命案，一名丈夫長期有虐待妻子的紀錄，某天他向朋友借了一把電鋸，接著人就消失無蹤。直到下次再現身時，男子將電鋸歸還給朋友，沒想到對方看了一下電鋸後，竟發現上頭有「大片血跡」，友人嚇得立刻報警處理。

綜合外媒報導，42歲的拉扎（Craig Lazon）與37歲妻子瑪麗（Tiffany Marie）結婚後育有子女，不過自去年聖誕節後，孩子們就再也不見母親的身影，雖然曾經報警協尋，仍然沒有瑪麗的下落。直到近日拉札突然向朋友借電鋸，歸還後友人發現上頭竟有血跡出現，於是友人便再次通報警方。

瑪麗一開始被家人通報為失蹤人口，但在此事發生後，警方又重新展開調查。拉扎到案時，僅表示他不清楚妻子的去處，也不願意提供其他資料，這讓警方感到相當困擾，因為除了鋸子上的血跡與瑪麗的DNA符合以外，目前沒有任何線索可以知道瑪麗的生死。

據了解，拉扎先前就有毆打、虐待、強暴瑪麗的紀錄，甚至在2015年時，還曾囚禁瑪麗長達1星期，瑪麗逃跑出來後表示，拉扎將她反鎖在車內，並且試圖將她淹死。如今瑪麗下落不明，警方也發出尋人啟事，展開調查、搜索，盼能得到更多的線索。

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