不斷更新／武漢肺炎釀全球擴散　美國出現第2例確診病例

▲武漢肺炎疑似案例擴及全球。（圖／路透）

記者陳亭伃、張方瑀、王致凱／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎延燒國際，各國進入緊急觀察狀態，而目前各國確診狀況如下：

世衛組織：全球845例

世界衛生組織織（WHO）24日發表最新數據，全球新型冠狀病毒確診病例通報數新增至845例，其中中國境內共830例，包括177例重症和25例死亡。

日本：確診2例（1例已治癒）

日本厚生勞動省24日表示，境內出現第2起武漢肺炎（2019新型冠狀病毒，2019-nCOv）確診病例。《路透社》報導，厚生勞動省發布聲明說，患者為一名40多歲男性，家住在中國湖北省武漢市，19日抵達日本。

越南：確診2例

據報導，一名來自中國武漢市的男子入境越南探視早在當地工作的兒子，兩人發燒前往醫院接受治療後驗出感染武漢肺炎新型冠狀病毒。越南衛生部表示，這2起有父子關係的病例顯示疫情人傳人。

新加坡：確診3例

新加坡衛生部23日表示，一名搭乘中國南方航空班機從廣州來新加坡的中國籍男子，確認感染武漢肺炎，衛生部已開始追蹤與他有過接觸的9名旅伴與同班機約30名其他乘客。

南韓：確診2例

南韓第一起確診病例為35歲中國籍武漢女性，她於19日抵達仁川國際機場後被發現有高燒等症狀，轉入指定醫療機構接受隔離治療，20日確診感染2019新型冠狀病毒肺炎；24日南韓境內又發現一名2019新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV，又稱武漢肺炎）確診患者，這名日前從中國武漢入境的患者呈現新型冠狀病毒陽性反應，正對他進行疫學調查。

《韓聯社》指出，有69人須接受新型冠狀病毒隔離篩檢。

美國：確診2例、疑似1例

美國疾病控制與預防中心（CDC）24日宣布，芝加哥一名60歲女子從武漢返美後，確定感染新型冠狀病毒，為全美第2例。

另外，21日下午宣佈美國首位確診的患者為一名30多歲的男子，在1月15日從武漢返回華盛頓州西雅圖，隨後前往華盛頓州的一家醫院就診，將檢體交由檢驗中心後確診。

疑似病例為武漢留學生，從德州入境後被檢查出疑似症狀，立刻受到隔離。

泰國：確診5例（2例隔離）

泰國公共衛生部24日宣布，發現第5例新型冠狀病毒肺炎病例，患者為武漢訪泰女遊客，目前情況已經好轉。



目前追蹤到密切接觸者9507人，已解除醫學觀察1087人，尚有8420人正在接受醫學觀察。世界衛生組織宣布，中國新型冠狀病毒疫情並不構成國際公共衛生緊急事件（PHEIC）。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，雖然疫情在中國境內屬於緊急情況，但尚未演變為全球公衛危機；WHO評估，疫情在中國爆發風險為「極高」，在區域和全球範圍內爆發風險則為高。

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