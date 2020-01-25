侯友宜春節前宣布：增編800萬強化路平預算

▲侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜在農曆年前率市府團隊走訪永和與里長行動治理座談，針對青年住宅、路面鋪設及汙水下水道施工等議題進行討論。其中，水源里長希望提高道路修繕經費，侯友宜也於現場宣布今年再增編800萬元，提升用路安全。



水源里長柯義和表示，永和是典型地狹人稠的都會區，出入人口頻繁且車流量大，像里內保平路段的道路鋪面常東一塊補丁、西一塊補丁，修補工程不連續，形成路面交接縫及高低差，又受限經費無法進行全路段修繕，影響用路人安全。



對此，工務局表示，有關各區辦理道路路面養護及改善工程經費分配，是依據各區公所維護道路面積、各區人口數、城鄉發展情形以及道路使用量等客觀因素，在財政有限的情況下做出符合全市最佳的資源配置，將效益最大化。



今年道路養護經費經市府整體評估後，侯友宜說，永和區將由2465萬增加至3274萬元，增編逾800萬元加強道路安全及用路品質，「如有地基被掏空，路面嚴重凹凸不平等緊急情況，一定要列為修繕第一優先」，共同為市民福祉努力，讓市民有感。



侯友宜說，今年啟動近40場行動治理座談，為討論出地方共識，由區公所先行瞭解基層聲音，能處理的就立刻解決，涉及到局處權責則透過局處專業評估，朝對的方向規畫策略，「大家凝聚出共同方向，才能一步步腳踏實地，完成各區施政願景。」侯友宜也責成研考會定期向各局處追蹤辦理進程，如遇未具備落實條件的議題，也要充分與里長溝通取得諒解。



民政局長柯慶忠表示，行動治理座談除延續去年架構，將著重在各區議題蒐集過程中，探尋各區發展方向，並建構起區公所與基層里長的夥伴關係，此外，積極落實地方基礎建設，藉由逐年溝通及改善，讓各區都能朝向願景目標前進。