6歲善心弟想救澳洲無尾熊！親手做黏土娃　成功募款87萬元

▲美國善心小弟募款救無尾熊。（圖／翻攝自gofundme）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲野火持續數個月，除了危及人類居住地之外，許多珍貴的稀有動物也面臨生存危機。美國麻塞諸塞州的6歲男孩歐文（Owen Colley）在電視上看到這個消息之後，也想盡自己的一份力，他跟媽媽一起用黏土做了無尾熊玩偶販售，最後籌到了29000美元（約台幣87.5萬）來幫助無尾熊。

歐文來自麻州欣厄姆（Hingham），他看到澳洲無尾熊面臨的危機之後，決定盡自己的一份力幫忙，他跟媽媽黏土手做可愛的無尾熊玩偶，並在網路上開了捐款頁面，只要捐款超過50美元，就能得到一隻。沒想到網友反應超級踴躍，現在已經得到超過29000美元的捐款。

每隻無尾熊都是歐文親手用銀質黏土捏的，再用黑色黏土做出五官，以及白色黏土做出耳朵的條紋，接著再用烤箱烤大概17分鐘，讓玩偶變硬。

歐文的媽媽提到，「我們看到捐款金額的時候真的嚇到了，想說天啊，我們的陶土不夠了！」她也解釋，由於數量實在太多，他們沒辦法很快就交貨，「所有的無尾熊都是歐文用他的小手一個一個捏出來的，所以真的需要一些時間」。而母子倆募得的所有善款都會捐給澳洲的「南部海岸野生動物救援」（Wildlife Rescue South Coast）。

歐文的爸爸就是澳洲人，全家搬到美國之前也住在澳洲，讓歐文對澳洲的野生動物很感興趣，懷著這份熱情，歐文募得的錢已經可以照顧2200隻無尾熊寶寶一整個月。

由於澳洲的野火已經似略了好幾個月，專家預估，有超過10億隻動物死於野火中`消防隊員除了要幫助民眾逃生外，更試圖拯救更多野生動物，尤其是棲地遭到大量破壞的無尾熊。

▼歐文手寫信感謝網友，「謝謝大家幫助澳洲的動物，愛你們的歐文」。（圖／翻攝自gofundme）