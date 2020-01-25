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上海主廚闖紐約「高級中餐館」　20年經驗：還原正宗中菜味道

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▲▼ 美國紐約威廉斯堡大橋（Williamsburg Bridge）。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲紐約容納了許多國家的移民。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

中國廚師李景俊從小就想當廚師，要在美國還原道地的中國料理，之後在紐約新中餐館「江南」擔任主廚，希望能在這個國際級大都市裡，將中餐料理推廣給所有人，讓大家都能吃到正宗的中式佳餚。

《中新網》報導，祖籍安徽的李景俊，18歲進入廚房學習廚藝，從雜事開始做起，儘管會累，但他說看著師傅把普通的食材處理後，烹調成一道道色香味俱全的佳餚，「都覺得很震撼」。

隨著對烹飪的好奇和興趣漸增，李景俊開始學被備菜、切菜、冷盤、調味、裝盤等基本功，之後進入熱食領域，很快在業界累積知名度，也成功進入上海浦東新區餐廳當主廚。李景俊帶著打拚20年的豐富經驗到美國，擔任紐約新中餐「江南」的主廚，一心想要在美國將中餐繼續發揚光大，「我有責任和義務在美國還原正宗的中餐味道」。

事實上，中菜在美國社會多是便宜、外送但好吃的定位。李景俊說，儘管東南西北各菜系的中餐館已經遍地開花，但能融合所有並將菜餚、盤具器皿、裝潢設計的高級中餐廳，其實並不多見，「江南」就是少數幾個之一。

李景俊表示，在紐約為來自世界各地的移民和遊客烹調一道正宗中菜餚，是他想要做到的，目的就是要將中餐的故事講給全世界聽。

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