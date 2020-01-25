▲蘭陽發電廠天埤機組周遭的三星路八段，就是在地人口耳相傳長達三公里的櫻花公路。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

過年走春好時節，不妨帶家人來看「櫻花大爆發」。台電表示，蘭陽發電廠天埤機組周遭的三星路八段，就是在地人口耳相傳長達三公里的櫻花公路，從台七丙公路，途中經過拳頭姆步道入口，一直走向賞櫻終點的櫻花公園，沿途櫻花盛開，讓民眾賞櫻美景不遠求。

每年一月底至二月底正是緋紅櫻大爆發的季節，走在台電蘭陽發電廠的周邊，藍天下一片粉紅，慢慢步行彷彿走在北海道的靜內櫻花道，感受落櫻繽紛的絕妙感受。

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台電員工建議，有毅力的民眾可以選擇騎鐵馬過來，安農溪自行車道從羅東近郊的歪仔歪橋開始，途經分洪橋公園，一直到蘭陽電廠，全長17.2公里，沿路的地形平緩，一路上風光明媚。如果只想看櫻花，也可以直接驅車前往三星路八段。

▲興建於日據時期的蘭陽電廠，由台電員工鑽地開鑿引水隧道，攔截蘭陽溪溪水引入人造蓄水池「九芎池」沉沙，再供天埤機組發電。（圖／台電提供）

走在美麗的櫻花公路上，往左邊一看，蘭陽發電廠天埤機組就在腳下，興建於日據時期的蘭陽電廠，由台電員工鑽地開鑿引水隧道，攔截蘭陽溪溪水引入人造蓄水池「九芎池」沉沙，再供天埤機組發電。

由於發電尾水排放穩定，水質清透，使得這條原名為「電火溪」的小河，瞬間變身為農民賴以為生的「安農溪」，流經之處滋養了三星蔥、上將梨及稻米等作物，這條公路上讓人沉醉的櫻花樹們也同時接受了安農溪日日夜夜的灌溉。

看完百櫻齊放的美景，別忘記到天送埤火車站附近尋訪美食，全國知名的三星蔥、上將梨、銀柳及稻米，產地就在這裡。推薦在三星路七段以及八段的T字路口，大啖在地美食卜肉、三星蔥餡餅、包子以及古早味的草仔粿，絕對讓旅人們大飽眼福跟口福，心滿意足回家。