過年買彩券兩大好康　可用悠遊卡買、中獎5000元以下可馬上兌換

▲悠遊卡可以買樂透、彩券，不怕身上現金不夠。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

過年許多民眾都會想要買張彩券、刮刮樂來試手氣，但是有兩大好康民眾買彩券時必知：其一就是民眾如果現金帶不夠，可以透過悠遊卡買彩券；以及中獎在5000元以下，除了免課稅，還可直接在彩券行兌換。

根據台彩統計，至去年12月止銷售金額達到1241億元，創歷史第三高；主要是因為去年有威力彩累積頭獎金額20.47億元，有帶動買氣之外，去年12月起，中獎獎金從2000元調高到在5000元以下免所得稅，也帶動了買彩券和刮刮樂的買氣，以及去年春節長達9日，對於彩券的買氣也相當有幫助。今年過年，如果民眾想要買彩券是試手氣，這兩大好康是民眾不可以忽略的。

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▲ 去年財政部鬆綁中獎獎金在5000元以下免所得稅，不僅幫民眾省稅最高千元以外，還可以直接在投注站兌獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

針對這兩大好康，台彩再進一步說明。

首先，用悠遊卡買彩券、刮刮樂、運彩：就是民眾不論買運彩還是公益彩券，都可以用悠遊卡買，但是有兩大條件必須要符合，其一是必須是電腦型的經銷商；所以街邊買刮刮樂，還是要用現金買；其次是，必須要跟悠遊卡申請裝機，才可以用悠遊卡買公益彩券。

其次，5000元以下可以直接跟投注站領獎：自去年12月起，財政部將政府舉辦的獎券免所得稅的門檻從2000元提高5000元，也鬆綁投注站可以兌換的金額到5000元，所以凡是刮刮樂、彩券的中獎金額在5000元以下，都可以直接兌換獎金，直接享受中獎的樂趣。