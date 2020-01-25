春節拜年伴手禮！工研院助花農將青山蘭花萃取花瓣成保養品

▲劉青山用青山蘭花萃取花瓣做成保養品走向國際舞台。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

保養品拿來做為拜年伴手禮，再適合不過！有業者推出用蘭花天然萃取物做成保養品，不只運用台日專業團隊優化萃取技術，更深受日本人喜愛。

這項技術源頭來自工研院輔助，透過其提供台灣產業適用做化妝品原料的植物資訊，協助業者改變蘭花栽種介質，提高安全性標準，成功協助青山蘭花天然萃取物走向國際無台。



根據農委會統計，台灣2018年蘭花外銷出口值達44.6億元，有「蝴蝶蘭王國」雅稱，但因阿里山每逢颱風路就斷，不僅無法將蘭花按時送到客戶手中，甚至得丟棄許多盛開的花，讓青山蘭花董事長劉青山開始思考，蘭花是否能跳脫花期限制，並思考在銷售之餘的更多可能性。

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劉青山分享，位於南台灣的阿里山，除了記憶中的飽滿朝陽、變換莫測的雲海、阿里山小火車，以及層巒疊翠的山林綠意之外，其實在山腰上栽種的青山蘭花與阿里山咖啡，也都在世界競賽中嶄露頭角，而青山蘭花更曾拿下世界冠軍，成為名揚國際的台灣之光。



劉青山特別找上研究機構，發現蘭花具有高含量的花青素及抗氧化特性，因此決心將它量產商品化，也因為當時工研院生醫與醫材研究所博士賴惠敏一句「世界上不缺保養品，缺的是好原料」，促成雙方合作設立實驗室，並從一車一車的蘭花品種中，仔細挑選出適合萃取的品種。



劉青山表示，經過一連串的精挑細選後，終於自300多個品種篩選出10個具功效的品種深入研發萃取，並為了保留花朵活性，賴惠敏也捨棄一般高溫或溶劑萃取技術，以常溫或冷水的綠色製程萃取和純化，終於找到蘭花萃取物中的藥用黃酮類成分。

劉青山說明，為了做出最安全的產品，賴惠敏也建議將萃取液送至美國實驗室，經過52位不同性別、年齡、種族實驗者測試，得到完全無過敏和刺激的高度皮膚安全性評測成績，再透過台日專業團隊優化萃取技術，成為受日本大廠青睞的天然保養萃取成分，更受到日本客戶的喜愛。



劉青山笑說，產品的推出不是結束，而是另一個新的開始，青山蘭花為來仍將持續與工研院合作研發，除了希望國人親身體驗蘭萃保養品的優點外，更期望把台灣農業推廣到全世界。