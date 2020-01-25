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兼職打工權益一次看懂　勞保局：雇主要為員工投保勞就保、勞退！

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲不管聘僱時間有多短，只要是僱傭關係又有支付薪資的約定，雇主就必須依法辦法勞保、就保及勞退。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

不少人在遇到長假時都會規劃短期工讀，對此，勞保局提醒，不管為工讀生、兼職人員、臨時工不管聘僱時間有多短，只要是僱傭關係又有支付薪資的約定，雇主就必須依法辦法勞保、就保及勞退。

勞保局指出，打工族的權益與正職人員並無差別，因此，受僱於5人以上的公司、行號，即使是打工族，仍應申報加保勞保，若公司、行號僱用勞工不足5個人，雖然不是勞保的強制投保對象，仍然可以自願為員工申報參加勞保，「但是要強制參加就保」，而且只要僱用的單位適用勞基法，另外，所僱員工（包括本國籍、外籍配偶、陸港澳配偶、永久居留之外國專業人才），都是勞工新制退休金的強制提繳對象。

請繼續往下閱讀...

此外，若是兼職該怎麼投保？勞保局指出，依就業保險法第5條第3項規定，被保險人擇一參加就業保險即可。被保險人如欲擇一參加就業保險，請以書面向勞保局說明，經審核確有重複加保情形者，即依來函辦理，將僅向被保險人所選擇參加就業保險的單位收取就業保險費用。

但是，受僱從事2份以上工作的勞工（含兼職人員），其受僱單位如果都是勞保強制投保單位（例如：僱用員工5人以上的公司行號），則都必須要為其辦理參加勞工保險。

此外，如果同時間在2間或2間以上公司兼職，勞工退休金該怎麼算？勞保局回應，無論是打工或正職，只要是適用勞基法的勞工（含本國籍、外籍配偶、陸港澳地區配偶、永久居留之外籍人士），就是勞退新制的強制提繳對象，老闆都應為勞工提繳勞工退休金。也就是說不管你在幾間公司上班，老闆都必須幫你提撥勞工退休金6%。

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