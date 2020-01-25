勞工請領勞退新制退休金有技巧　選月退...還可持續參與收益分配

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞退新制上路已滿15年。勞動部指出，勞退新制提繳年資滿15年勞工可領月退休金或一次領，若勞工選月領，其個人專戶將持續參與投資收益分配，月領金額持續成長，並非以專戶平均金額除以平均餘命計算。

勞動部表示，勞退新制在民國94年7月1日施行，讓勞工轉換雇主的工作年資均可併計，並由雇主每月幫勞工提繳至少工資6%的退休金至設於勞工保險局的個人退休金專戶存儲，勞工也可在其每月工資6%範圍內，自願提繳退休金，並享有稅賦優惠。

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勞動部說，雇主及勞工提繳至個人退休金專戶的金額，會由政府統籌投資運用，每年分配投資收益，且勞工在退休時享有不低於當地銀行二年定期存款利率的保證收益。而勞工請領新制退休金的資格為年滿60歲，提繳年資滿15年者，可選擇領月退休金或一次領回，年資未滿15年者，僅能一次領回。勞工年滿60歲時，也可選擇暫不請領，繼續累積專戶金額。

勞動部也解釋，個人退休金專戶累積金額須視勞工提繳年資、薪資成長率、基金投資報酬率及勞工個人自願提繳金額而定，一般而言勞工工作至退休時，勞工工作年資越長者，個人專戶累積金額越多。

由於勞工退休金新制才實施15年，勞工累計年資不長，因此，在領取金領的計算上會有所差異，如果按一般勞工工作歷程的年資25年、工資40,000元、薪資成長率1％、投資報酬率3％，請領年齡以60歲（平均餘命24歲）計算，一次領約121萬餘元，月領約5,901元。

但如果年資愈長，可領金額會更多。況且，領取後，勞工退休金個人專戶仍可持續參與投資收益分配，因此，月領金額仍持續成長。

勞動部表示，勞工老年退休生活保障主要包括勞保老年給付、勞工退休金及個人儲蓄，其中，在勞工退休金制度部分有分「新制」及「舊制」，因此一名勞工退休後，會有勞保、勞退新制與舊制年資（含結清、保留）的退休金。

勞動部提醒，勞工平時可透過下列方式查詢勞退個人專戶資料，用自然人憑證進入勞保局E化服務系統查詢、勞動保障卡至發卡銀行ATM查詢、郵政金融卡開通查詢服務後至郵局ATM查詢、勞保局各地辦事處臨櫃查詢。