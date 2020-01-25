「台版牛奶湖」武界壩拍美照　台電秘境走春景點搶先看

▲武界壩擁有近百年歷史，因地理構造而呈現自然的淡綠色，擁有「台版牛奶湖」之稱，成為內行人的走春好去處。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

過年走春拍美照不想人擠人？台電私房秘境景點搶先看。台電票選十大秘境之首的「武界壩」，位於南投「雲的故鄉」坐擁絕佳色調，民眾待上一晚不僅能觀賞雲海與日出，還能深入電廠看古蹟拍美照，讓春節假期不留白。

台電70週年曾舉辦台電10大秘境票選活動，獲得超過5000票，一舉奪下秘境之首的「武界壩」，擁有近百年歷史，因地理構造而呈現自然的淡綠色，擁有「台版牛奶湖」之稱，成為內行人的走春好去處。

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台電老員工分享，在缺乏高科技設備的日治時期，職人們以人力鑿通中央山脈，建設出高度落差30公尺、長15公里的引水隧道，將從濁水溪及萬大溪攔截到的溪水，透過引水隧道送到日月潭儲蓄，調節，最後再送到大觀電廠進行發電。

喜歡追新年日出的朋友，也不必到阿里山人擠人，現在多了一個選項—武界。台電老員工建議，可延著南投71線山路往山頂茶園走，在舊武界產業這條道路，是觀看雲海不可錯過的絕佳地點。清晨時分，蒸騰的白色雲海填滿整個山谷，隨後日出的陽光將雲海染上金黃色澤，又是另一番風景。

▲武界壩在台電十大秘境票選活動中，獲得超過5000票，一舉奪下秘境之首，也成為過年走春的熱門景點。（圖／台電提供）

另外，前往武界壩的必經之地還有橫跨濁水溪的思源吊橋，及考驗肌耐力的好漢坡。民眾走在長達100公尺的木造吊橋上時，可俯瞰遼闊的濁水溪河床，再爬上長200公尺、傾斜45度的好漢坡，抵達壩頂的土地公廟，則是觀賞牛奶綠色的武界壩最佳地點，可將群山環繞的整個水庫景色盡收眼底。

台電表示，除了被群山峻嶺包圍的武界壩，大觀電廠本身也是一個吸引古蹟迷的好去處。管理全台灣最複雜水力系統—日月潭的大觀電廠，於民國8年開始興建，23年正式運轉發電，成為當時亞洲最大的發電廠。

另外，在大觀電廠內還有自民國23年發電即啟用的五座水輪式機組及近600公尺的壓力銅管，其中水輪機組更因為外殼像蝸牛而被戲稱為「蝸殼」，喜愛古文物的民眾千萬不要錯過。

台電大觀發電廠於平日（春節期間休息）週二至週日上午九點至下午三點半開放，民眾不須事先申請，可換證進入廠區參觀，廠內亦有簡報室及專業人員解說，歡迎民眾來訪。