用青蛙幹細胞…製作出首個「活體機器人」！　有自我修復能力

▲科學家製作出活體機器人。(圖/翻攝自YouTube/University of Vermont)



記者王致凱/綜合報導

美國科學家提取一種特殊青蛙「非洲爪蟾(Xenopus laevis)」的幹細胞,以其為核心塑造為一種新型態機器人,被命名為Xenobot。這種機器人不但可以完成傳統機器人無法勝任的工作,甚至能夠自我修復。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,佛蒙特大學與塔夫茨大學的科學家,從非洲非洲爪蟾提取寬度不到一毫米的幹細胞培養,然後將細胞切開後,重新塑造成一種由超級電腦所設計的特定型態,為一種自然界前所未見的型態。

由於這種活體機器人非常小,因此可以在人體內四處移動,不需要「食物」就能存活數周,還能夠完成團隊任務。幹細胞具有發展成不同細胞的能力,因此Xenobot能夠以皮膚細胞塑造自身結構,再依靠心肌細胞的搏動來前進或後退。當科學家將它切開時,活體機器人甚至能自我修復。

Xenobot活體機器人的外觀與傳統機器人大不相同,它們沒有齒輪或機械手臂,看起來反而更像是一團會移動的粉紅色肉球。而也正是因為這種特性,它們能完成普通機器人無法做到的事情。

佛蒙特大學首席研究員邦加德(Joshua Bongard)說,「這些是全新的活體機器人,它們既不屬於傳統機器人,也不是任何已知生物,而是一種嶄新的人工造物,是一種活生生的可編成生物。」

研究人員說,傳統機器人的性能可能會隨時間的推移而下降,並且可能產生對健康或生態有害的副作用,但新型活體機器人作為一種生物機器,對人類健康而言更安全也更環保。

研究顯示,這種活體機器人能用於清除放射性廢物、收集海洋塑膠微粒、攜帶藥物進入人體內,或是直接進入動脈清除硬化斑塊。除此之外,活體機器人還能幫助人類研究細胞生物學,進而為人類打開健康與長壽的大門。

研究人員說,在未來,或許可以按照需求製作3D生物形式,修復各種先天缺陷,或是將腫瘤重新編程為正常組織,也可以應用在外傷再生或是治療退化性疾病,幫助人類戰勝衰老。

雖然上述聽起來很像反烏托邦科幻電影中的情節,但研究人員強調,這些活體機器人雖然可以依靠預先裝載的脂質和蛋白質生存一個星期,但它們無法繁殖或進化。科學家說,儘管AI人工智慧在製造這些活體機器人中扮演重要角色,但AI有任何惡意意圖幾乎是「不可能」。該研究論文日前刊登在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)。