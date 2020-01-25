美國華人家庭年收公開！　「月花費25萬能存一半」住房最貴

▲美國房價城鄉差距大，在各大城市生活的家庭需要多出更多的年收入，應付房貸和稅制。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國社會作為全球各國移民的大熔爐，當中也有許多中國家庭；不少人好奇，一般華裔家庭在美國的消費佔每月收入多少，而要多少的薪資才能在美國立足且還有餘裕。YouTube一支影片從四大城市看中國家庭的生活，了解到美國在衣服等物質方面較為便宜，住和吃則開銷最大。

「美國華人圈」分別訪問住在波士頓、紐約、休士頓和洛杉磯的中國家庭，年收最高為紐約的夫妻檔，約15萬到20萬美元（約新台幣600萬元以下），最低的則是洛杉磯的年輕伴侶，收入約在8萬美元（約新台幣240萬元）

以紐約夫妻檔的生活型態來看，在不崇尚奢侈品的情況下，他們一個月扣除開銷能存下的錢，大約佔收入50％，等於至少存7萬到10萬；洛杉磯年輕伴侶同樣不太買奢侈品，而且一定會追蹤打折或優惠的消息，不過也不是非要買打折品。

值得注意的是，受訪的休士頓夫妻表示，年收10萬（約新台幣300萬元）照顧一家七口，其實是足夠的，而且還能帶家人出去旅行，而消費佔比中，則出於房貸壓力，住的佔比較高。

不少中國網友留言，「住房是最貴的，女性的話，護膚品好貴」、「全家月收入3000美元（約新台幣）的飄過，完全不夠花」、「這些都是比較節約的家庭」。也有人提出，因為美國稅制重，所以聯邦稅、州稅、城市稅扣完，就很難說了。