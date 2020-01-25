過年餐餐美食不怕肥一圈！　掌握五招hold住體重

▲過年餐餐大魚大肉，飯後還不忌口吃零食，可能年後就胖一圈。（圖／Pixabay）

生活中心／綜合報導

過年期間和親朋好友團圓，少不了餐餐大魚大肉，尤其是吃完一整桌應景年菜，下午覺得有點餓，又抓了好幾把零嘴來吃，等到開學、開工，才驚覺這段時間不忌口吃下肚的美食，早已變成脂肪囤積在身體，不想要年後胖一圈，掌握5招飲食原則。

1.餐前喝300c.c.的溫水

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可稀釋消化液，達到熱量吸收減少，燃脂效果加倍的作用。

▲芭樂是低糖高纖的水果，可以在餐前吃155到310克，增加飽足感。（圖／pixabay）

2.餐前吃水果

增加飽足感，盡量選擇耐嚼、高纖、低糖的水果，像是芭樂每100克熱量38大卡，纖維質3.8克，屬於低糖高纖的水果，建議吃155到310克。

3.每口咀嚼20下以上

減少狼吞虎嚥有利於腸道吸收，減少對腸胃的傷害，而且開飯過20分鐘後，才會刺激飽腹中樞，細嚼慢嚥可防止吃太多，並將進食量控制在八分飽。

▲用餐時盡量挑選蛋白質、食物纖維豐富、油脂少為主的食物。（圖／翻攝PEXELS）

4.把熱量分給平常吃不到的美食

常見的巧克力、餅乾就不要吃了，重點就在於多吃青菜，還有魚類、豆腐等優質蛋白質，至於油炸、澱粉類、甜食淺嚐即可，而相同卡路里的食物，挑選蛋白質、食物纖維豐富、油脂少為主，進食順序則從蔬菜開始吃，再吃蛋白質，最後碳水化合物。

▲綠茶中有兒茶素，可抑制腸道內澱粉分解酵素的活性，建議飯後半小時喝。（圖／unsplash）

5.飯後半小時喝杯茶解油膩

綠茶中有兒茶素，適量補充可以抑制腸道內澱粉分解酵素的活性，不過對於腸胃虛弱或有腸胃疾病及體質虛弱的人，這種方法不適合。