頭戴皇冠華麗出土！「神力女超人」原型始祖　霸氣陪葬品驚呆考古學家

▲斯基泰女戰士出土。（圖／翻攝自俄羅斯科學院官網下同）

記者陳亭伃／綜合報導

近半年在考古學上，有不少重大發現。近期出土的古代斯基泰女戰士遺骸就被推射應該是「亞馬遜女戰士」的原型，也就是傳說DC漫畫「神力女超人」的設計始祖。而這次的考古新發現也是首次在同一個墓中發現不同年紀的4具斯基泰女戰士遺骸，且過往都是生活在西伯利亞。

根據《CNN》報導，俄羅斯科學院考古研究所日前發表，考古學家在俄國西部德維察（Devitsa）區陸續發現4具斯基泰女戰士（Scythians）的遺骸，年紀大約在12至13歲、20至29歲、25至35歲、45至50歲左右。過去斯基泰人因為屬於遊牧民族，大約在西元前200年至900年間生活在西伯利亞。

據悉在電影《神力女超人》中所描繪的，就是斯基泰女戰士。考古學家認為這處墓地可能約在西元前4世紀之前，墓中的陪葬品包括鐵製箭頭、鳥型鐵鉤、馬具、鐵刀、獸骨、破損的黑色花瓶等遺物，有兩處曾有被盜墓的狀況，另外兩處則是完整。

▲一次考古出4具讓考古學家相當振奮。

這個墳墓用了約19個土墩組成，2010年以來俄羅斯科學院考古學家就進行了研究，截至目前已經發現11具女戰士遺骸，並且都有疑似手推車的陪葬品，推判可能是由部落男性為她們所做。

最令科學家震驚的是，當是斯基泰女性平均壽命約在30～35歲，但發現的一具遺骸推估有45歲以上，並且戴著的頭飾珠寶為65％至70％的黃金，混合銅、銀、鐵製成，通常斯基泰人的裝飾裡不會有這麼多黃金，可能也是族人中位高權重的女性。