小資年終獎金理財密技！　先分「3包」不急花...小錢也能變大

▲上班族年終獎金到手，專家建議可將資金分成3種用途，一次搞定理財、還債。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

辛苦一整年，上班族最期盼領年終獎金。專家表示，領到年終獎金後，先別急著「吃糖」，別急著拿年終獎金去買想要卻非必要的奢侈品，若能忍耐一下，延後花用，將能有效運用這筆資金，邁向富足之道。

Money101金融比較平台經理呂芝穎建議，民眾領到年終獎金後，將資金切分為3種用途，分別償還債務、生活必要開銷、理財投資。

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首先，若身上背有車貸、信貸、信用卡進入使用循環信用狀態等，呂芝穎建議務必先將年終獎金用來償還債務，無論是定存利率，或是選擇其他投資標的，也很難「保證獲益」，因此若能盡早清償債務，才能及早進入累積財富階段。另外，若無法一次清償所有債務，建議優先償還利息高的債務。

再者，年終獎金也可存入用來支付一年中的「特別支出」的銀行帳戶中，像是過年的紅包開銷、保險費、房屋稅、地價稅、汽車牌照稅與燃料稅等各項稅金，畢竟這類單筆大額支出，該繳時省不了，平時若沒有先「預留」下來，支付當月現金流量將受影響，甚至入不敷出。

最後，年終獎金可以用來匯入理財投資帳戶，作為投資本金。Money101建議，民眾可以依據理財目的，了解自己的風險屬性，才能選擇適合自己的金融理財產品。

對於追求高獲利高，能承擔高風險的投資者，在評估能承受本金虧損的情況下，選擇流動性高的個股、ETF，或是基金等投資型產品，也能透過複利快速累積財富。此外，透過定期定額的投資方式就能平均買價，降低市場價格波動、錯估投資時點的風險。

舉例來說，國內多家券商推出定期定額買個股、ETF，讓年終獎金有限或是不敢貿然投入市場的投資新手，針對指定標的、投資金額、日期，規律地且自動化地買入標的，平均進場價格。另外，銀行數位帳戶也提供智能型投資工具，像是王道銀行的機器人理財、台新Richart的AI智能投資，都能協助投資人聰明地選擇標的。

Money101表示，民眾使用年終選擇理財標的前，可以考量各項投資的成本，基金會有申購手續費、轉換費、帳戶管理費等；股票買進、賣出交易都會收取0.1425%，且最低收20元的手續費。再者，考量各投資平台的標的選擇性、有無提供智慧投資的工具、投資門檻等等，2020年理財達標就「鼠」於有意願理財的你。