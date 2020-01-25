　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《未來總動員》導演批#MeToo「獵巫」：受害者是可以選擇的大人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 出生美國的英國電影導演泰瑞吉連（Terry Gilliam）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰瑞吉連直言有些受害者都是可以自主的成年人了。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

好萊塢近年來爆發#MeToo運動的醜聞，著名製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）至今仍否認指控。出生美國的英國電影導演泰瑞吉連（Terry Gilliam）1月受訪時卻批評好萊塢太過政治正確，且他厭倦白人男性總被指責，溫斯坦的部分受害者也是可以做出選擇的成年人；#MeToo運動就是獵巫，傷害許多正直的人。

《獨立報》（The Independent）報導，泰瑞吉連受訪時原本正宣傳他的電影《誰殺了唐吉訶德》（The Man Who Killed Don Quixote）。談到#MeToo事件時，他發表與主流不同的看法，認為這場運動反而使許多正直的人成為受害者，那些提出指控的女性都是具有抱負的成年人，「是的，我覺得#MeToo是場獵巫。」

79歲的泰瑞吉連除了是「巨蟒劇團」（Monty Python）的成員，也是《未來總動員》（12 Monkeys）的導演。他認為，部分指控哈維溫斯坦的女性也必須負點責任，當然他對受害者抱持同情，然而好萊塢充滿著有野心的群眾，他們都是大人了，可以自己做出選擇。

哈維韋斯坦（Harvey Weinstein）。（圖／達志影像）

▲溫斯坦名譽重創。（圖／達志影像）

至於是否喜歡哈維溫斯坦，泰瑞吉連直言他討厭對方，曾有不好的工作經驗，他也知道對方的惡行，但實在不喜歡外界總是把錯全部歸咎於男性。他還提到1991年執導時，兩名製片都是女性，一個真的很優秀，但另一個超級混蛋，「無關性別，而是位置帶來的權力，以及人們如何動用它。」

《每日郵報》報導，溫斯坦過去在電影界有著相當可觀的權勢，在2017年10月首次被演員賈德（Ashley Judd）指控性騷擾。《紐約時報》當時調查許多人針對溫斯坦的說詞，越來越多女性出面指責他的行為，包括騷擾、攻擊與性侵。#MeToo運動也像滾雪球般，引發其他如媒體、音樂、體育、政壇與學術領域的醜聞。

泰瑞吉連表示，他明白男性確實長時間握有權力，可是他厭倦了。《獨立報》記者則回應，不是所有白人男性都該被指責，然而這些人也自動被賦予一些優勢。泰瑞吉連則說，他不喜歡的是事物被簡化，就像他不喜歡「黑人」、「白人」這樣的稱呼。

 
ET快訊
快訊／大樂透2.5億獎號出爐！初一瘋搶「春節大紅包」48人爽
快訊／高市爆發武漢肺炎境外移入個案　韓國瑜2130召緊急會議
快訊／美國安排武漢撤僑！　暫時關閉武漢領事館
快訊／習近平親自主持防疫會議　成立應對疫情工作小組
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老公玩笑話指定晚餐　日本人妻做最色情料理：看影片學綑綁

快訊／美國安排武漢撤僑！　暫時關閉武漢領事館

《未來總動員》導演批#MeToo「獵巫」：受害者是可以選擇的大人

強生超樂！微笑簽署《脫歐協議》　形容是「最美妙時刻」

德國男槍殺「父母+親友」釀6死2重傷　行兇後自首：我殺了幾個人

困「結冰懸崖」狂滑！她急開「Tinder」配對找單身男　5分鐘後秒得救

美國華人家庭年收公開！　「月花費25萬能存一半」住房最貴

月領5萬無業遊民vs.月薪13萬上班族？　南韓7成年輕人無奈選躺著賺

北韓「鎖國防疫」再出招！　傳平壤-北京航班取消直到2月10日

不斷更新／澳洲確診武漢肺炎增至4人！南北半球全失守　各國疫情一次看

小黑蛾停「慢慢鼻頭」超緊張　 鬥雞眼對望打招呼：你..你好！

發燒想硬闖！父母大鬧3小時 丟2小孩呆坐機場自行登機離去

過年最尷尬時刻！稱謂叫不出來　紅包要包多少?小孩與狗成救命草

苗栗人才知道！必吃6家巷弄美食 隱藏版滷臭豆腐...他讚：畢生最好吃

習近平春節談話向台港澳拜年 決戰脫貧攻堅全文未提武漢肺炎

小柴寶「過年穿棉襖」厭世秒石化 被空氣推倒奶音求：幫我脫掉啦

超Q財神發紅包、集字換幸運餅乾 華泰名品城迎鼠年～好拍又好買

校園撩妹金句「火力全開」太害羞 我缺點你...他靦腆笑：這個很可以

整棟樓集合訂餐、順便幫跑腿　還原外送員荒唐事...網：辛苦了

臺中馬場打造「動物狂歡嘉年華」　副展區迎財神、送禮嗨到情人節

老公玩笑話指定晚餐　日本人妻做最色情料理：看影片學綑綁

快訊／美國安排武漢撤僑！　暫時關閉武漢領事館

《未來總動員》導演批#MeToo「獵巫」：受害者是可以選擇的大人

強生超樂！微笑簽署《脫歐協議》　形容是「最美妙時刻」

德國男槍殺「父母+親友」釀6死2重傷　行兇後自首：我殺了幾個人

困「結冰懸崖」狂滑！她急開「Tinder」配對找單身男　5分鐘後秒得救

美國華人家庭年收公開！　「月花費25萬能存一半」住房最貴

月領5萬無業遊民vs.月薪13萬上班族？　南韓7成年輕人無奈選躺著賺

北韓「鎖國防疫」再出招！　傳平壤-北京航班取消直到2月10日

不斷更新／澳洲確診武漢肺炎增至4人！南北半球全失守　各國疫情一次看

孔劉竟然也當過音樂節目主持人！　「戳臉頰裝可愛」樣樣到位⋯粉絲珍藏片曝光

老鼠突然跑來停在店…刮刮樂出百萬大獎　3家彩券行「出現異象」！

174CM大長腿根本模特兒　「仙女主播」秦于婷談理想型：招風耳加分！

大陸台商春節聯誼活動　海基會：配合政府防疫「延後舉行」

老公玩笑話指定晚餐　日本人妻做最色情料理：看影片學綑綁

快訊／北京跨省客運全停駛　當局證實了：恢復時間未定

快訊／大樂透2.5億獎號出爐！初一瘋搶「春節大紅包」48人爽拿百萬

鄧紫棋「同框超帥外公」合照曝光！網一看傻了：太年輕了吧

「台版牛奶湖」武界壩拍美照　台電秘境走春景點搶先看

出道2年差點要解散！　多虧《Produce X 101》發光的寶石男孩（下）

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

國際熱門新聞

肺炎確診人數僅5％　恐釀6500萬人亡

壓歲錢破25萬PO網炫富慘被檢舉

更新／澳洲確診武漢肺炎增至4人

即／土耳其6.8強震　14死至少300傷

法乘客搭返家末班機　形容武漢如死城

武漢慘淪「殭屍城」！民眾排隊就醫當場暈死路邊

即／武漢肺炎　美國確診第2例

男友劈腿前女友　乳妹爆全臉整型

他大啖「蠕動灰幼鼠」　沾醬「直送嘴」爽笑比讚

WHO：武漢肺炎會「人傳人」

即／歐洲失守！　法國確診2例武漢肺炎

新加坡飛杭州「2人發燒」全機隔離

即／土耳其6.9強震　深度10公里

短髮櫻花妹「整形級剪髮」前後對比曝光網看傻

更多熱門

相關新聞

更新／澳洲確診武漢肺炎增至4人

更新／澳洲確診武漢肺炎增至4人

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎延燒國際，目前各國確診狀況如下：

美國太空軍徽誌神似《Star Trek》

美國太空軍徽誌神似《Star Trek》

全球確診破1300例　武漢肺炎疫情時序表一次看

全球確診破1300例　武漢肺炎疫情時序表一次看

五角大廈：伊朗空襲釀34美軍腦損傷

五角大廈：伊朗空襲釀34美軍腦損傷

川普談武漢肺炎：感謝中國的努力與透明化

川普談武漢肺炎：感謝中國的努力與透明化

關鍵字：

電影好萊塢#MeToo北美要聞

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

肺炎確診人數僅5％　恐釀6500萬人亡

Keanna除夕凌晨大出血休克送急診　　

台商趴趴走　金巴黎舞小姐疑中標

武漢6天要蓋出「肺炎專門醫院」

挑刮刮樂「2大發財秘招」！達人曝：中獎率就有80％

武漢肺炎首罰！確診台商跑高雄市舞廳罰30萬

疾管署說明女陸客處置　整團停止活動

武漢肺炎首名醫護死亡！湖北醫生年初一病逝

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

武漢醫院影片曝！走廊3遺體蓋白布

武漢肺炎男台商曾去高雄金巴黎舞廳

曾之喬新婚首放閃！除夕揪辰亦儒菜市場採買

獨／武漢團返陸淚謝台灣：碰到這種事誰都不願意

黃智賢痛批台灣「禁止口罩出口」泯滅良心

整窩只有一貓理他　收編後卻像故障了

更多

最夯影音

更多
小黑蛾停「慢慢鼻頭」超緊張　 鬥雞眼對望打招呼：你..你好！

小黑蛾停「慢慢鼻頭」超緊張　 鬥雞眼對望打招呼：你..你好！
發燒想硬闖！父母大鬧3小時 丟2小孩呆坐機場自行登機離去

發燒想硬闖！父母大鬧3小時 丟2小孩呆坐機場自行登機離去

過年最尷尬時刻！稱謂叫不出來　紅包要包多少?小孩與狗成救命草

過年最尷尬時刻！稱謂叫不出來　紅包要包多少?小孩與狗成救命草

苗栗人才知道！必吃6家巷弄美食 隱藏版滷臭豆腐...他讚：畢生最好吃

苗栗人才知道！必吃6家巷弄美食 隱藏版滷臭豆腐...他讚：畢生最好吃

習近平春節談話向台港澳拜年 決戰脫貧攻堅全文未提武漢肺炎

習近平春節談話向台港澳拜年 決戰脫貧攻堅全文未提武漢肺炎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面