19歲小哥遭惡霸「威脅丟出裸照」　苦笑要媽別擔心…最後竟房內尋短

▲克羅基特遭到威脅後輕生。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國利物浦（Liverpool）2019年4月發生一起霸凌悲劇。一名19歲的少年透過X BOX玩遊戲，遭到朋友恐嚇要把他的裸照散布出去，不料，過了幾天確實有疑似少年的裸照流傳出來，朋友趁機恐嚇要少年交出高額的封口費、遊戲點數，少年母親原以為兒子可以克服，沒想到最後卻在少年房間內發現上吊輕生的兒子。

根據英國《每日郵報》報導，克羅基特（Joel Crockett）過去被朋友不斷恐嚇，說要在網路上散布他的裸照，若不願意乖乖交出封口費，或是幫忙買高額的遊戲點數「一定會說到做到」，一開始克羅基特不以為然，沒想到過了幾天，果然看到疑似自己的照片被流出。

一開始克羅基特告訴自己的母親發生這樣的事情，卻表示不需要擔心，因為照片中的主角根本不是他。但克羅基特的母親漸漸發現，兒子開始刷卡購買點數，甚至已經超越自己的負擔能力，且兒子的心情狀態開始頻繁低落，於是決定要他一起去拜訪朋友。

事發前母子倆還開心返家，克羅基特告訴母親要去運動，一切看起來相當正常。直到兒子輕生的前三天，突然開口跟母親要求一筆鉅額的費用，但卻遭到拒絕。「我認為我兒子根本沒有被停止威脅。」克羅基特的母親案發後表示。

案發當天，克羅基特的母親發現兒子都沒有動靜，上樓查看後發現，兒子竟已經在房間內上吊輕生。母親難過表示，很後悔沒有把那筆錢交給他，至少還有多一點時間可以處理。警方深入瞭解後，逮捕一名威脅克羅基特的男子，另外還有一名則還在追緝中。

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