狂殺5女被封「開膛手傑克」！他出獄再弒女傭女友　火車上狼狽遭逮

Somkid Pumpuang, a convicted serial killer who was released in May, 2019 on account of good behavior is wanted again by Thai police in connection with another murder case. He was sentenced to life in 2005 for killing 5 women involved with adult industry. pic.twitter.com/cdLObyISuG — DD India - English News (@DDIndiaLive) December 17, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

55歲的連環殺手松吉德（Somkid Pumpuang）又被稱為「泰國版開膛手傑克」，他先前因為謀殺5名性工作者，在2005年時被判處無期徒刑，一直到今年5月獲得皇家赦免，才得以出獄；沒想到在離開監獄之後，他又被指控殺害與他同住的女傭，並且四處逃亡躲避警察追捕，最後他在搭乘火車時被一旁的乘客認出，緊急通報之後才又將這名連續殺人魔逮捕到案。

根據《鏡報》報導，松吉德在2005年時因為連續殺人，被泰國媒體稱為「開膛手傑克」，被判處無期徒刑的他在獄中表現優異，並於5月時獲釋出獄，但他似乎沒有改過自新，又再度犯下殺人案。

據悉，松吉德假扮一名律師，透過臉書結識了51歲的旅館女傭蘿絲美（Rasmee Mulichan），兩人隨後住在一起並論及婚嫁，並預計在12月15日完婚。不過婚禮沒舉行成功，傳出的卻是蘿絲美的死訊，當局在泰國東北部的孔敬發現她時，她的脖子被電線纏繞，手腕和腳踝也被綁住，死因則是窒息死亡。

附近鄰居則說，事發當天有人聽到蘿絲美的呼救聲，但是當大家敲門想確認情況時，松吉德卻回答一切都沒有問題；過沒多久，鄰居再次敲門進入時，就發現蘿絲美的屍體，而松吉德似乎從房子後面的窗戶逃走。

報導中指出，泰國當局為了緝捕松吉德，提供了5萬泰銖的獎金懸賞；12月18日上午，兩名學生在一班開往曼谷的貨車上，發現了全程一直戴著帽子和口罩的松吉德，在確認眉毛上有明顯的疤痕後，兩人偷偷拍下照片並換到另外一個車廂報警處理，這才將人逮捕歸案。