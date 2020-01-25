她冒用「法院抬頭」寫信替男友討債4600元　涉嫌勒索慘丟工作

▲美國賓州巴克斯郡政府的員工歐文斯（左）冒用法院抬頭寫信替男友沃夫（右）討債。（圖／Bucks County District Attorney' s Office）

記者吳美依／綜合報導

來自美國賓州的歐文斯（Lynn Owens）在巴克斯郡陪審團選拔辦公室工作，她聽聞男友沃夫（Steven Wolfe）被客戶積欠157美元（大約新台幣4,699元）薪資，竟冒用法院信函抬頭（Letterhead），寫信要求對方還錢，否則就要面臨法律責任。她被揭穿以後，立即遭到解雇，遭判處緩刑6個月、罰金與社區服務。

64歲的歐文斯是巴克斯郡（Bucks County）陪審團選拔辦公室員工，她1月10日坦承，4年前冒用法院信函抬頭，寫信給另一名女子，要求償還積欠沃夫的157美元工資，否則就要面臨「法律責任」，並以首席法官貝特曼（Wallace H. Bateman Jr.）等人的署名寄出。

▲歐文斯在陪審團選拔辦公室工作，卻利用職務之便，冒用法院信函抬頭。（示意圖／取自免費圖庫CC0）



據了解，女子收到信函以後非常困惑，到多伊爾斯敦（Doylestown）法院辦公室詢問，員工發現文件是假造的，通報檢察官，才讓案情曝光。根據《費城詢問報》（Philadelphia Inquirer），沃夫曾被受害者雇用進行電動清潔工作（Power-Washing Work），最後對方卻以「不滿意成果」為由，拒絕支付薪水。

歐文斯供稱，是與男友一起計畫，才會寫下這封信。根據KYW廣播電台，她於2016年8月被捕後迅速遭到解雇，因涉嫌官員壓迫（Official Oppression）、偽造文書、企圖勒索等罪名，判處6個月緩刑、罰金與社區服務。此外，沃夫的案件至今仍在審理中。