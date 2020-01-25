老公玩笑話指定晚餐　日本人妻做最色情料理：看影片學綑綁

記者林瑩真／編譯

料理能玩到什麼境界呢？日本一名人妻在推特PO文，按照老公跟她開的冷笑話，她真的做了一個「人體束縛遊街示眾」的燉菜晚餐，還為此上網看影片學綑綁，讓燉菜一時間變得相當色情。

「按照老公的希望做了，遊街示眾的燉菜之刑。」人妻PO出她與老公間的玩笑對話，原本她問老公晚餐想吃咖哩還是燉菜，結果老公回了燉菜之後，還順口開了一句玩笑，「燉菜遊街示眾之刑」。

原來，遊街示眾的日文「市中（しちゅう）引き回し」，市中跟燉菜（シチュー）的日文同音，因此讓老公開了一個同音冷笑話。沒想到，人妻對此也相當認真，真的按照要求做了一個遊街示眾的燉菜。

照片裡，一碗奶白色的燉菜中，可以看到紅蘿蔔竟然被雕刻成人體的樣子，蒟蒻絲則被當成繩子，從脖子、雙手、手腕等處，確實的將人體給綑綁起來。為了完成這道菜，人妻還說，自己特意上網看了許多捕繩術（捕縄術，日本一種用繩捕縛敵人的武術）的影片。

人妻PO文立刻吸引15萬個讚以及4.5萬的轉推。不少網友留言「太可愛了XD」、「竟然是用蒟蒻絲」、「根本浪費才能」、「好想知道紅蘿蔔是犯了什麼錯」、「所以被綁著在地獄繞了一圈嘛」、「下次可以換成咖哩市民嗎」。

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