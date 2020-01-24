快訊／德國阿倫市發生槍擊事件「6人死亡」　嫌犯遭警方逮捕

▲德國發生槍擊事件，造成6人死亡。



記者林彥臣／綜合報導

根據《衛星通訊社》報導，德國巴登-符騰堡州（Baden-Württemberg）阿倫市（Aalen）的一個城鎮濱湖羅特（Rot am See），發生一起槍擊案，共造成6人死亡，開槍的嫌犯已經被捕，目前警方的調查人員指出，槍擊事件與「個人關係」有關，尚未對外公布嫌犯的個人背景。

根據德國媒體新奧斯納布呂克報 (Neue Osnabrücker Zeitung)報導，當地時間下午12:45分，在濱湖羅特發生槍擊事件，警方已經向《德新社》（Deutsche Presse-Agentur）證實相關消息。

阿倫市警方新聞稿指出，犯罪現場位於班霍夫大街 （Bahnhofsstrasse）的一處建築物，警方部署了強大的部隊逮捕這名嫌犯，嫌犯與死者彼此認識，目前尚無進一步犯罪的跡象，暫時也不對外公布嫌犯身分背景。