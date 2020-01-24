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北歐也傳！武漢家庭芬蘭旅遊…2人出現感冒症狀　急隔離送檢驗

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▲▼新型冠狀病毒疫情，土耳其伊斯坦堡機場，中國旅客均配戴起口罩。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒疫情擴散，各地機場旅客均配戴起口罩防範。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）引發肺炎疫情自中國武漢爆發以來，已經擴散至多個國家，目前連遠在北歐最北端的拉普蘭地區（Lapland）以出現疑似病例。據悉2名疑似病例來自同一中國家庭，從武漢前往芬蘭旅遊後出現症狀，目前正等待檢體化驗結果。

根據芬蘭YLE Svenska新聞報導，2名患者與家人從武漢經挪威抵達芬蘭旅遊，於芬蘭北部拉普蘭地區伊瓦洛（Ivalossa）出現類似流感症狀，於23日晚間前往當地健康中心求診。

拉普蘭中心醫院傳染科醫師布鲁斯（Markku Broas）表示，衛生人員已經於24日上午從患者身上採集檢體樣本，並送往赫爾辛基進行分析。布魯斯說，一人有輕度流感症狀，另一人則是感到疲倦不適；布魯斯補充說，病人必須持續隔離直到檢驗結果出爐，但目前2人情況良好，且很可能只是一般流感，「民眾不需要擔憂。」

芬蘭國立衛生與福利研究院表示，根據世界衛生組織規範，對諸如新型冠狀病毒之類的新病毒檢驗時，並需經過反覆多次測試驗證，才能被視為可靠報告；該院安全部門主管薩爾米寧（Mika Salminen）表示，初步結果將於24日晚間或25日上午揭曉。

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