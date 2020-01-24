中國冰川凍住「28組未知病毒」！　研究人員「鋸冰芯」：冰層融化恐釋放

▲冰川示意圖。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

全球氣候變遷會帶來甚麼影響？根據「bioRxiv database」中的一項報告顯示，若是氣候變遷導致冰層融化，那麼目前被「鎖在」中國冰川中的病毒，很有可能會被釋放出來，而根據研究人員從冰川中取出了兩個冰芯進行的調查，發現了33種不同類型的病毒，其中有28種病毒組合是至今沒有紀錄的。

根據《太陽報》報導，這些病毒在中國西北部清藏高原的冰川上已經居住了15,000年的時間，也因此裡頭有許多未知的病毒沒有被記錄下來；研究人員近日分別從1992年和2015年的冰川中，所取出兩個冰芯進行調查，裡頭竟出現至今從未見過的28組病毒。

研究人員在研究中寫道，「最壞的情況即是，因為氣候變化而融化的冰，很有可能將病原體釋放到環境之中」，而這也是為何科學家現在想盡可能多了解病毒的原因，因為若是能提前解析這些病毒，若是它們真的被釋放出來，才有辦法找出對策應對。

報導中指出，研究人員在華氏23度（攝氏零下5度）的房間裡，用消毒過後的帶鋸將冰川的冰芯鋸開；實驗中發現了33種不同類型的病毒，其中有5種是現代科學已知的，一共有28組病毒是未知的，實驗的目的在於將這些未知的病毒保存起來，以防在氣候變化中病毒消失，同時也為了解冰川冰層中的病毒基因和生態學提供了一扇窗口，並強調了這些病毒對當今微生物群種的可能影響。