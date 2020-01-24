陸客入境前就發燒！日本提高「傳染病危險提醒」至3級　呼籲別去武漢

▲日本大阪關西機場檢測遊客體溫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本厚生勞動省證實，東京一名來自中國武漢的40多歲男子，確認感染武漢肺炎。外務省在24日下午將傳染病危險提醒級別，上調至「三級」，並建議民眾，若無特殊需求，最後停止至武漢旅遊。

NHK報導指出，東京一名來自中國武漢的40多歲男子，確認感染武漢肺炎，而該名男子在入境日本前，就曾出現發燒症狀，但就醫多次都未診斷出肺炎，甚至在20日也在東京的醫療機構就診，但也沒有診斷出來；直到22日還在發燒，且出現喉嚨痛的症狀，再次就醫後才發現出現肺炎病徵，並確認罹患新型冠狀病毒，目前留在東京都內醫院治療。

此例為日本境內第2起確診案例，16日一位神奈川縣的30多歲中國籍男性，在檢查中證實罹患新型肺炎，目前已康復出院。外務省原先在24日上午，將傳染病危險提醒級別，調整為二級，直到下午又再上調至三級，並建議民眾，若無特殊需求，最後停止至武漢旅遊。

《中央社》報導指出，由於適逢農曆春節旅遊旺季，日本業者等待迎接中國觀光客，但也有人擔心疫情。福岡機場國際線航站出境大廳旁的藥妝店，連續幾天店內口罩都在上午被中國觀光客搶購一空；藥妝店的店長也允許所有工作人員都配戴口罩，畢竟只要有一個員工被傳染，就會影響到所有員工。

►武漢肺炎疫情失控「中國發旅遊禁令」！觀光局：全國旅行社即起暫停出團大陸

►武漢慘淪「殭屍城」！民眾排隊等就醫當場暈死路邊 IG求救影片暴增

►武漢肺炎釀全球災 新加坡增2例「確診」當局全面戒備！