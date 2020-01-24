外送員在披薩上吐口水！全遭監視器拍下...慘被求處18年

Turkey deliveryman risks 18 years in jail for spitting on pizza - Turkey News https://t.co/1ESvLNdU3x via @HDNER — David Frankenhuis (@dfrankenhuis) January 23, 2020

實習記者施怡妏／綜合報導

隨著外送業興起，許多人紛紛加入外送員行列。土耳其一名男外送員在外送時惡作劇，朝著客人的披薩吐口水，惡劣行徑全被監視器拍下。事後客人一氣之下怒告，這名外送員恐怕將面臨18年刑期。

據《土耳其每日新聞》報導，事件發生2017年土耳其中部艾斯基瑟希市（Eskisehir），男外送員布拉克（Burak S.）在接到訂單外送披薩餐點，當他到達目的地時，突然對著披薩大吐口水，還拿出手機自拍留念，但行動動機不明。誇張行徑全被顧客居住的公寓大樓監視器拍下，目擊者也立刻告訴該住戶，氣得住戶決定提出告訴。

布拉克因危及顧客健康，被罰款4,000里拉（約新台幣2萬元），檢察官在當地時間23日以「在食物中下毒破壞食物」的罪名將他求處18年有期徒刑。審判內容曝光後，震驚許多當地人，因為就算是「武裝恐怖組織人員」的刑期最長也不超過15年，令人質疑這樣的判決是不是太重了。