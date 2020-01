怕！他車站內打「一個噴嚏」…就遭隔離　英2警局直接「臨時關閉」

▲武漢肺炎北京機場人潮。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃心瑀/綜合報導

隨著「武漢肺炎」確定病例增加,全世界各地也開始嚴加防範病情的擴散。英國警方日前在帕茨韋(Patchway)火車站,發現一名身體不適的中國男子,但在前往就診的路上男子開始出現流感的症狀,當局不敢輕忽,更由於擔心該名男子與新型冠狀病毒起源武漢地區的人接觸過,緊急將人做隔離措施,而接手過男子的兩間警察局也因此被關閉。

根據《Metro》報導,這起事件發生在英格蘭南格洛斯特郡的帕茨韋,22日當天一名中國籍男子身體出現不適的症狀,警方在獲知消息後前往,但在轉送的過程當中,男子突然開始打噴嚏、出現類似流感的症狀,由於現在新型冠狀病毒的疫情延燒當中,當局擔心該男子與武漢地區的人接觸過,於是預先將人隔離起來。

此外,跟中國籍男子一起待過廁所的一名民眾,也被突然通知不能離該管制區域,因為他很有可能與冠狀病毒的潛在患者接觸過;而曾經轉送過中國男子的帕茨韋和Trinity Road兩間警察局,也在英國國民健保署(NHS)跟衛生人員的建議之下,被臨時關閉。

根據外媒報導,英國至今仍沒有出現「武漢肺炎」的確定病例,儘管如此,英國當局還是不敢大意,一名英國男子克雷格(Craig Dillon)表示,自己日前從澳洲返回倫敦時,曾在廣州轉機,回家之後出現發燒跟流感的狀況,時間大概持續了一到兩周,在感到極度不適合暈眩之後他到了醫院就診,但醫護人員得知他去過中國和泰國後,立即將他從醫院裡頭帶到外面,隨後被送入隔離室檢查長達12小時的時間,雖然最後檢測結果是陰性,但這樣的經驗還是讓他很難忘。

