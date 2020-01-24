怕！他車站內打「一個噴嚏」…就遭隔離　英2警局直接「臨時關閉」

▲武漢肺炎北京機場人潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

隨著「武漢肺炎」確定病例增加，全世界各地也開始嚴加防範病情的擴散。英國警方日前在帕茨韋（Patchway）火車站，發現一名身體不適的中國男子，但在前往就診的路上男子開始出現流感的症狀，當局不敢輕忽，更由於擔心該名男子與新型冠狀病毒起源武漢地區的人接觸過，緊急將人做隔離措施，而接手過男子的兩間警察局也因此被關閉。

根據《Metro》報導，這起事件發生在英格蘭南格洛斯特郡的帕茨韋，22日當天一名中國籍男子身體出現不適的症狀，警方在獲知消息後前往，但在轉送的過程當中，男子突然開始打噴嚏、出現類似流感的症狀，由於現在新型冠狀病毒的疫情延燒當中，當局擔心該男子與武漢地區的人接觸過，於是預先將人隔離起來。

此外，跟中國籍男子一起待過廁所的一名民眾，也被突然通知不能離該管制區域，因為他很有可能與冠狀病毒的潛在患者接觸過；而曾經轉送過中國男子的帕茨韋和Trinity Road兩間警察局，也在英國國民健保署（NHS）跟衛生人員的建議之下，被臨時關閉。

根據外媒報導，英國至今仍沒有出現「武漢肺炎」的確定病例，儘管如此，英國當局還是不敢大意，一名英國男子克雷格（Craig Dillon）表示，自己日前從澳洲返回倫敦時，曾在廣州轉機，回家之後出現發燒跟流感的狀況，時間大概持續了一到兩周，在感到極度不適合暈眩之後他到了醫院就診，但醫護人員得知他去過中國和泰國後，立即將他從醫院裡頭帶到外面，隨後被送入隔離室檢查長達12小時的時間，雖然最後檢測結果是陰性，但這樣的經驗還是讓他很難忘。