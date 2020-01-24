「末日時鐘」宣布調快僅剩100秒　73年來最接近人類毀滅！

▲末日鐘，又稱末日時鐘為虛構鐘面，標示出世界受核武威脅的程度。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

非營利組織「原子科學家公報」23日表示，象徵人類危機的「末日鐘」將往前撥快，距離「午夜」僅剩100秒，創下73年最接近「人類毀滅」的時候，而撥快的原因通常都是因為核戰威脅或是氣候變遷影響，而威脅加劇的推手，也包括資訊戰、深度偽造影音到太空軍事化等各項破壞性科技、以及極音速武器研發。

根據《原子科學家公報》報導，《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）執行長布朗森（Rachel Bronson）宣布調整末日鐘時表示：「我們現在要告訴大家，世界距離毀滅近到以秒計算，而不是小時或分鐘。」

負責末日鐘的除了有專家小組之外，也包括13位諾貝爾得主。1947年在設置末日鐘時，距離午夜有7分鐘，先前距離午夜最近的是1953年、2018年及2019年的倒數2分鐘。距離末日最遠則為1991年冷戰結束後的17分鐘，如今此次撥快，讓距離午夜僅剩100秒。

讓末日鐘撥快的原因之一：核管制、協議取消

核議題專家斯奎索尼（Sharon Squassoni）表示，過去半個世紀來協助防止災禍臨頭的武器管制約束力，正一點一滴逐漸崩壞。這包括2019年終止的中程核飛彈條約（INF Treaty），讓美國和俄羅斯邁入新軍備競賽時代。此外，美國也表示，不會延長2010年新戰略武器裁減條約（New START）的效期。

斯奎索尼提到，2020年可能見到伊朗核協議完全破局外，德黑蘭當局更可能提煉濃度更高的濃縮鈾。北韓方面也沒有實質的進展。

讓末日鐘撥快的原因之二：氣候變遷

2015年「巴黎協定」（Paris Agreement）擬定限制長期暖化的目標，最後卻沒有實質做法，直到2019年因為氣候變遷開始造成頻繁的天災，包括澳洲野火、全球多處洪水災難等，顯示威脅已經迫在眉梢。

讓末日鐘撥快的原因之三：其他因素

末日鐘調快其他因素，包括不實消息和假新聞在深度偽造的影片催化下滿天飛，對社會凝聚力來說是強大威脅，而人工智慧（AI）武器的興起產生了新的不確定性，例如無人機可在無人類監督下攻擊目標。