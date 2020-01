夫借鄰居家電鋸多天　冷面歸還「鋸齒上竟帶大片血跡」妻子竟離奇失蹤！

▲冷血丈夫借電鋸疑似殺妻,卻只見血跡不見妻子下落。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者陳亭伃/綜合報導

美國奧勒岡州日前發生一起驚悚的家庭命案。一名丈夫因為不滿妻子,向朋友借了電鋸之後即消失,直到再出現在朋友家時,如期歸還了電鋸,卻沒想到朋友在看了電鋸之後竟發現有「明顯的血跡」立即報警。

綜合外媒報導,42歲的拉扎(Craig Lazon)與37歲妻子瑪麗(Tiffany Marie)結婚育有子女,但自去年聖誕節後孩子們就再也找不到母親。經過報警之後,仍沒有母親下落,直到日前拉札突然跑去向朋友界了電鋸,幾天後歸還,友人發現電鋸上竟有血跡,於是再次通報警方。

警方調查,瑪麗一開始被家人通報為失蹤人口,但就在接到「鋸子上有血」的線索之後,立刻展開調查。拉扎到案時說明,他不清楚妻子的去處,也不願意提供其他資料,讓警方相當頭痛,因為除了鋸子上的血跡DNA與瑪麗符合之外,沒有任何證據顯示瑪麗的生死。

據悉,過去拉扎就有記錄涉嫌虐待、毆打、強暴瑪麗,甚至在2015年時,試圖將瑪麗囚禁1星期,瑪麗當時逃命出來後表示,拉扎想要將她反鎖在車內並且帶去淹死。如今瑪麗仍下落不明,警方也發出尋人啟事,並且展開搜索,希望可以得到更多的可能結果。

New details have emerged from court paperwork in the murder case of Craig Lazon Jr. of Albany, accused of murdering his estranged wife Tiffany Lazon, 37, who remains missing. https://t.co/lWtKENjNgZ