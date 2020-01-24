夫借鄰居家電鋸多天　冷面歸還「鋸齒上竟帶大片血跡」妻子竟離奇失蹤！

▲冷血丈夫借電鋸疑似殺妻，卻只見血跡不見妻子下落。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

美國奧勒岡州日前發生一起驚悚的家庭命案。一名丈夫因為不滿妻子，向朋友借了電鋸之後即消失，直到再出現在朋友家時，如期歸還了電鋸，卻沒想到朋友在看了電鋸之後竟發現有「明顯的血跡」立即報警。

綜合外媒報導，42歲的拉扎（Craig Lazon）與37歲妻子瑪麗（Tiffany Marie）結婚育有子女，但自去年聖誕節後孩子們就再也找不到母親。經過報警之後，仍沒有母親下落，直到日前拉札突然跑去向朋友界了電鋸，幾天後歸還，友人發現電鋸上竟有血跡，於是再次通報警方。

警方調查，瑪麗一開始被家人通報為失蹤人口，但就在接到「鋸子上有血」的線索之後，立刻展開調查。拉扎到案時說明，他不清楚妻子的去處，也不願意提供其他資料，讓警方相當頭痛，因為除了鋸子上的血跡DNA與瑪麗符合之外，沒有任何證據顯示瑪麗的生死。

據悉，過去拉扎就有記錄涉嫌虐待、毆打、強暴瑪麗，甚至在2015年時，試圖將瑪麗囚禁1星期，瑪麗當時逃命出來後表示，拉扎想要將她反鎖在車內並且帶去淹死。如今瑪麗仍下落不明，警方也發出尋人啟事，並且展開搜索，希望可以得到更多的可能結果。