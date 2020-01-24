倒數8天…女王跟歐盟都簽協議了！英國1月31日正式脫歐

▲英國將在31日正式離開歐盟。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）24日御准通過脫歐法案，歐盟理事會與執委會也同意簽署，英國確定會在31日正式離開歐盟。不過，BBC也形容，這紙法案如同「離婚協議」，後續的財產該怎麼分，仍有待協商。因此英國預計在脫歐後一年進入過渡期，這段期間內所有貿易協議照舊，首相強生也誓言，會在12月31日前，談妥新的「自由貿易協定」。

英國女王與歐盟執委會、理事會24日宣布同意簽署脫歐法案，讓英國脫歐之路在31日前再無阻礙，讓糾纏多年的脫歐難題畫下休止。強生（Boris Johnson）日前也表示，有時候感覺永遠無法到達終點線，但最後還是做到了，「現在我們可以把過去三年的積怨和分歧拋在腦後，專注於創造一個光明、令人興奮的未來。」

BBC報導指出，如今英國和歐盟的「離婚協議」終於談好了，接下來就是該如何分財產。根據規定，英國將在2月1日進入為期11個月的過渡期，直到2021年1月1日為止；在這段時間內，英國仍將受到歐盟法規限制，同樣繼續留在單一市場、關稅同盟內，但再歐洲議會內不再擁有任何席次。

若是在這段時間內，沒有談妥新的貿易協議，11個月後英國還是會進入「無協議脫歐」的困境。儘管強生樂觀表示，他絕對會在2020年底前，談妥新的「自由貿易協議」，絕對不會延長過渡期；但仍有不少經濟學者悲觀認為，如此龐大的協議不可能在11個月內談妥，英國與歐盟的關係依舊膠著。

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